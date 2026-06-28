«Βόμβα» από τον Στέφανο Τσιτσιπά – «Τελείωσε η συνεργασία με τον πατέρα μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις του τόνισε πως οι επαγγελματικοί δρόμοι με τον πατέρα του Απόστολο Τσιτσιπά έχουν τελειώσει.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο SDNA τόνισε πως δεν θα τον έχει στην ομάδα του καθώς χρειάζεται κάτι διαφορετικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πλέον συνεργάζομαι με τον Τόμας Περίν, ο οποίος είναι στο High Performarnce της Ακαδημίας εδώ και πολλά χρόνια, έχει δουλέψει και με άλλους αθλητές. Και επίσης θα υπάρχει η επίβλεψη του Πατρίκ Μουράτογλου, ο οποίος και αυτός όποτε μπορέσει θα βρεθεί σε κάποια τουρνουά. Δεν γνωρίζουμε πότε, το πρόγραμμά του είναι πολύ γεμάτο.

Ο Τόμας, λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος θα είναι προπονητής μου αυτές τις μέρες και για τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά αυτοί οι δύο θα δουλέψουν μαζί. Είναι μια λύση μέχρι το τέλος του χρόνου, Υπάρχει, ωστόσο, πιθανότητα να συνεχίσουμε και μετά το τέλος της σεζόν. Δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε με τον Πάτρικ και τον Τόμας, αλλά αυτή τη στιγμή έχω δεσμευτεί μέχρι το τέλος του χρόνου, με την επιλογή να συνεχίσουμε και μετά από αυτό» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Όσο πιο πολύ μεγαλώνω νιώθω ότι είναι πολύ δυσκολότερο για μένα, συγκριτικά με τότε που ήμουν μικρό παιδί 18-19-20 χρονών, να κρατήσω μια σταθερή σχέση με τον πατέρα μου. Πιστεύω ότι ο πατέρας μου χρειάζεται άλλα πράγματα, όπως και εγώ χρειάζομαι διαφορετικά πράγματα.

Το ένιωθα και στην καθημερινή ενέργεια της συνεργασίας μας. Νιώθω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον ψάχνω για κάτι τελείως διαφορετικό. Αισθανόμουν το τελευταίο διάστημα ότι μου φέρνει μια άνεση ο πατέρας μου δίπλα μου, αλλά δεν είναι και η λύση για μένα ώστε να κάνω τα επόμενα βήματα και να κάνω κάτι διαφορετικό στην καριέρα μου. Φυσικά και τον αγαπώ πάρα πολύ και θέλω τα καλύτερα για αυτόν, όμως αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τον εαυτό μου και το τι είναι καλύτερο για μένα».

Τέλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι «δεν νομίζω πλέον ότι θα ξαναβρεθώ εκεί. Είναι πολύ ευαίσθητο όλο αυτό. Είναι δύσκολο γιατί έχουμε περάσει πολλά χρόνια μαζί στο tour, αλλά μιλώντας για αυτό τώρα πιστεύω ότι δεν θα ξανασυνεργαστούμε στο μέλλον. Πλέον θέλω να αρχίσω να παίρνω δικές μου αποφάσεις και να αποφασίζω για τον εαυτό μου.

Πιστεύω ο πατέρας μου έχει πολλά να προσφέρει στα άλλα μου τα αδέρφια και σε παιδιά το οποία είναι ανερχόμενα, μικρές ηλικίες, εκεί πρέπει να επικεντρωθεί. Εγώ έχω στο νου μου άλλα πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι ευθυγραμμίζονται με τον τρόπο που συνεργαζόμαστε το τελευταίο καιρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για κανένα γονιό δεν θα ήταν εύκολο να το αποδεχτεί, αλλά κυρίως γι’ αυτόν. Για κανένα γονιό δεν θα ήταν εύκολο να έχει δουλέψει με τον γιο του τόσα πολλά χρόνια και ξαφνικά να μπαίνει ένα στοπ. Θα του πάρει κάποιο καιρό να το αποδεχτεί, όπως και πριν όταν χωρίσαμε.

Τότε, όμως, είχα αφήσει ένα μικρό παραθυράκι ανοιχτό. Πιστεύω πλέον έχει να προσφέρει πολλά σε άλλους, όμως σε μένα νομίζω ότι έχει προσφέρει τα πάντα που θα μπορούσε να έχει προσφέρει. Δεν νομίζω να υπάρχει παραπάνω αυτή τη στιγμή. Τα έχουμε αναλύσει όλα, έχουμε πει τα πάντα. Ψάχνω γνώσεις και μια άλλη οπτική τενιστική και θέλω ένα άλλο μάτι το οποίο να μπορεί να με κατευθύνει και να με βοηθάει σε ορισμένες αποφάσεις στην καριέρα μου».