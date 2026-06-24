Μουντιάλ 2026: Μαζί στην επόμενη φάση οι Καναδάς και Ελβετία – Στο «περίμενε» η Βοσνία

Η Ελβετία επικράτησε 2-1 του Καναδά και πήρε την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Τετάρτης 24/6.

Με νέο «σόου» του 20χρονου Γιοχάν Μανζάμπι (ασίστ και γκολ) η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1 στο «BC Place» του Βανκούβερ και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 (με 7 βαθμούς), αφήνοντας τους οικοδεσπότες Καναδούς στη δεύτερη θέση (4 βαθμοί).

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Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου οι Ελβετοί πέτυχαν απόλυτο… αιφνιδιασμό. Στο 40ό δευτερόλεπτο, ο Μανζάμπι με υπέροχη ενέργεια, γύρισε την μπάλα προς τα μέσα, ο Εμπολό την άφησε κάτω απ’ τα πόδια του κι ο Βάργκας έκανε την τέλεια «εκτέλεση» για το 1-0 της Ελβετίας. Στο 57’ ο Εμπολό υποδέχθηκε εξαιρετική την μπάλα, την «έσπασε» δεξιά στον Μανζάμπι κι ο 20χρονος επιθετικός της Φράιμπουργκ δεν αστόχησε για το 2-0 των Ελβετών.

Οι Καναδοί μείωσαν στο 76’ με τον Πρόμις ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγώνα, όμως η Ελβετία κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος παρά τις ευκαιρίες της ομάδας του Τζέσι Μαρτς κι έκοψε πρώτη το… νήμα στον 2ο όμιλο.

Έστω και δύσκολα η Βοσνία νίκησε 3-1 το Κατάρ μπροστά σε 67.000 θεατές στο Σιάτλ και ολοκλήρωσε τους αγώνες της στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ με 4 βαθμούς, που πιθανότατα είναι αρκετοί για να τη στείλουν στους «32» της οργάνωσης. Το Κατάρ κατετάγη στην 4η θέση και επιστρέφει στη Ντόχα.

Το σκορ άνοιξε στο 29΄ με βολίδα εκτός περιοχής ο 18χρονος Κερίμ Αλαιμπέγκοβιτς κι έγινε ένας από τους νεότερους σκόρερ στην Ιστορία του θεσμού. Πέντε λεπτά αργότερα (34΄) ο Έντιν Τζέκο έκανε την προσπάθεια και ο γκολκίπερ Αμπουνάντα στην προσπαθειά του να απομακρύνει τη μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του. Ο 40χρονος αρχηγός της εθνικής Βοσνίας είχε δοκάρι στο 38΄ χάνοντας την ευκαιρία να «καθαρίσει» το ματς. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Χουλέν Λοπετέγκι να ξαναμπεί στο παιχνίδι, καθώς μείωσε στο 42΄ με τον Αλχάιντος με κοντινή προβολή, ενώ απείλησε άμεσα με ισοφάριση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όμως το διαγώνιο σουτ του Μιγκέλ αποκρούστηκε από το δεξί δοκάρι του Βασίλι.

Στο β΄ ημίχρονο έπεσε ο ρυθμός, το Κατάρ άρχισε να ελπίζει ότι προς το τέλος θα μπορούσε να πετύχει κάτι καλό, όμως στο 80΄ ακόμα ένας νεαρός Βόσνιος, ο 21χρονος Εμίρ Μάμιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 με σουτ μέσα στην περιοχή.