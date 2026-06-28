Μόουζες Ράιτ: Αποκάλυψε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του Stoiximan AegeanBall Festival, ο Μόουζες Ράιτ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος πρώην σέντερ του Ολυμπιακού σε δηλώσεις του τόνισε πως θα μετακομίσει στην Μπαρτσελόνα, ο οποίος και θα αποτελέσει τη νέα του μπασκετική στέγη.

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«Ναι, θα φοράω κόκκινα και μπλε. Θέλω να πάω εκεί και να έχω επίδραση, να φέρω το πνεύμα του νικητή. Φιλοδοξώ να τους βοηθήσω να επιστρέψουν στους τίτλους», τόνισε στην Cosmote TV, ενώ αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό:

«Φοβήθηκα λίγο στον τελικό της EuroLeague. Η Ρεάλ ήταν πολύ ανταγωνιστική, αλλά ήταν σπουδαίο που ο Ολυμπιακός κέρδισε και μάλιστα στο ΟΑΚΑ. Δεν τα καταφέραμε πέρσι στα 100 χρόνια του συλλόγου, αλλά φέτος ήταν μια φοβερή χρονιά για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν δίπλα μου σε όλη αυτή την περιπέτεια που είχα με την υγεία μου. Μπόρεσα να δείξω λίγο από το ταλέντο μου εκεί», ανέφερε.

Παράλληλα, για τη χρονιά στην Ζαλγκίρις Κάουνας υποστήριξε: «Ήταν μια εξαιρετική σεζόν στην Ζαλγκίρις. Ήταν λίγο κρύα, αλλά πέρασα πολύ όμορφα και μπόρεσα να εξελιχθώ ως παίκτης».

Νωρίτερα, ο Μόουζες Ράιτ είχε κάνει μια ανάρτηση με την οποία είχε βάλει τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να σκέφτεται να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό.