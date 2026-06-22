Καναδάς: Πυροβολισμοί στο Μόντρεαλ – Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο και επικίνδυνο δράστη

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (22/6) η συνοικία Κοτ ντε Νεζ (Côte-des-Neiges) στο Μόντρεαλ του Καναδά, μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «ένοπλος και άκρως επικίνδυνος».

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Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 11:35 το πρωί (τοπική ώρα) κοντά στη συμβολή των λεωφόρων Τρανς Άιλαντ και Ντε Κουρτρέ.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης των δυνάμεων ασφαλείας, ένας αστυνομικός δέχθηκε πυρά και τραυματίστηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ή τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

«Μείνετε στα σπίτια σας» – Οδηγίες στους κατοίκους

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, η αστυνομία του Μόντρεαλ (SPVM) εξέδωσε επίσημη επείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να λάβουν άμεσα μέτρα αυτοπροστασίας.

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

«Η κατάσταση δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο», δήλωσε χαρακτηριστικά στις 12:25 μετά το μεσημέρι ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ζαν-Πιερ Μπραμπάν, επιβεβαιώνοντας ότι ο ένοπλος παραμένει ασύλληπτος. Opération policière à Montréal

Mes pensées sont avec les familles des blessés. Évitez le secteur et demeurez à l’intérieur. pic.twitter.com/COXCpDNueB ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 22, 2026

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρότατες, πάνοπλες αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει κάθε δίοδο.

Την κρισιμότητα της επιχείρησης επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ και ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Κεμπέκ, Ίαν Λαφρενιέρ, σημειώνοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα και τα κίνητρα του υπόπτου παραμένουν άγνωστα.