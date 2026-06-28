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Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Ελμίν Ράστοντερ – Μεταβαίνει στην Ολλανδία ο Στέφαν Ντε Φράι

Προχωράνε οι κινήσεις των «πρασίνων»

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Ελμίν Ράστοντερ – Μεταβαίνει στην Ολλανδία ο Στέφαν Ντε Φράι
EPA
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Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (28/6) ο Ελμίν Ράστοντερ προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της μεταγραφής του απ’ την ελβετική Τουν στον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής Βορειομακεδόνας επιθετικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Δευτέρας (29/6) και το απόγευμα θα πέσουν οι υπογραφές στο νέο τετραετές συμβόλαιό του με το «τριφύλλι». Την Τρίτη (30/6), ο 24χρονος επιθετικός θα ταξιδέψει για την Ολλανδία μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανο Κοτσόλη προκειμένου να ενσωματωθεί στο προπονητικό καμπ της ομάδας στο Άπελντοορν.

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Ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει ένα ποσό περίπου 4 εκατ. ευρώ προς την Τουν για την αγορά του Ράστοντερ, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του νεόυ μεταγραφικού αποκτήματος των «πράσινων» θα ξεκινούν λίγο πάνω απ’ τις 700.000 ευρώ και θα είναι κλιμακωτά αυξανόμενες ανά έτος.

Το πρωί της Δευτέρας (29/6) αναμένεται να μεταβεί στην Ολλανδία και ο Στέφαν Ντε Φράι, προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ και στη συνέχεια να ενσωματωθεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στο Άπελντοορν.

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