Μίλτος Τεντόγλου: Με άλμα στα 8,39 μέτρα κατέκτησε την πρωτιά στο 3ο Pireaus Long Jump – Έσπασε δυο φορές το ρεκόρ αγώνα (Βίντεο)
Πλήθος κόσμου στον Πειραιά
Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ο μεγάλος νικητής στο 3ο Pireaus Long Jump με άλμα στα 8,39 μέτρα το βράδυ της Κυριακής 28/6.
Ο Έλληνας αθλητής μπροστά σε πλήθος κόσμου έκανε μια μυθική εμφάνιση και σπάζοντας δυο φορές το ρεκόρ αγώνα (αρχικά με 8,36μ. και στη συνέχεια με 8,39μ.) κατέκτησε τη νίκη το 3ο Piraeus Street Long Jump.
Η τελική κατάταξη:
Τεντόγλου (Ελλάδα) – 8.39μ.
Ντέιβις (ΗΠΑ) – 8.21μ.
Μανιόνγκα (Νότια Αφρική) – 8.15μ.
Γκέιλ (Τζαμάικα) – 8.10μ.
Φλάτνες (Νορβηγία) – 8.10μ.
Μπατζ (Γερμανία) – 7.94μ.
Σάμπσον (Βέλγιο) – 7.93μ.
Κόγκαλι (Βρετανία) – 7.77μ.
Σταματονικολός (Ελλάδα) – 7.75μ.
Βλάχοβιτς (Σερβία) – 7.72μ.
Πούλι (Φινλανδία) – 7.61μ.
Κοέτζι (Ναμίμπια) – 7.40μ.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις