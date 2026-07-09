Νέο παραλήρημα από την Γερουσιαστή στην Παραγουάη για τον Κιλιάν Εμπαπέ: “Αυτός ο πουτ@@@ς γιος δεν έδωσε το χέρι στον τερματοφύλακά μας”

Σε ανησυχητικά επίπεδα έχει φτάσει η εμμονή της Σελέστε Αμαρίγια, Γερουσιαστή στην Παραγουάη με τον Γάλλο σούπερσταρ Κιλιάν Εμπαπέ. Παρά την πληρωμένη απάντηση του Γάλλου στα ρατσιστικά λόγια της Αμαρίγια, την καταδίκη από την κυβέρνηση της Παραγουάης και την παρέμβαση της γαλλικής Δικαιοσύνης, η Γερουσιαστής συνεχίζει το… βιολί της.

Μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση πέρα από εκ νέου ρατσιστικά σχόλια, η ίδια εκτόξευσε ύβρις κατά του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Γαλλίας.

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«Όταν ο Ορλάντο Γκιλ (σ.σ. ο τερματοφύλακας της Παραγουάης), ένας νεαρός ο οποίος πιθανότατα βρέθηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, ο οποίος πιθανότατα για πρώτη φορά αντιμετώπιζε Ευρωπαίους, ο οποίος έπαιζε μπροστά σε όλο τον κόσμο, έδωσε το χέρι με όλη την ταπεινότητα ενός Παραγουανού και εκείνος ο πουτ@@@ς γιος (σ.σ. ο Εμπαπέ) αρνήθηκε να του δώσει το δικό του και του φώναξε στα μούτρα» είπε η Αμαρίγια μιλώντας στη Γερουσία την Τετάρτη.

«Αυτό δεν είναι γαλλικό. Ένας Γάλλος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Η Γαλλία είναι ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ, ο Ρενέ Ντεκάρτ, ο Μοντεσκιέ, ο Βίκτορ Ουγκό, η Σιμόν Ντε Μποβουάρ, η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» συμπλήρωσε

An και σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα «L’Équipe», η Αμαρίγια αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους και πρόστιμο ύψους 45.000 ευρώ για τα ρατσιστικά σχόλια εις βάρος του Κιλιάν Εμπαπέ, η ίδια όχι μόνο έδειξε να αδιαφορεί γι’ αυτό αλλά έκανε και νέα επίθεση τόσο στον Γάλλο επιθετικό όσο και στη γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

«Τι ξέρει ο Εμπαπέ για μένα; Δεν ξέρει καν που είναι η Παραγουάη, ακόμα ψάχνει τον χάρτη να την βρει. Βέβαια και προσβλήθηκα και έχω βάσιμο λόγο να υποβάλω μήνυση κατά του Εμπαπέ» είπε σε δηλώσεις της η Αμαρίγια.

Απευθυνόμενη στη συνέχεια προς τη γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου είπε στους ίδιους υψηλούς τόνους «έχω να τους πω βρείτε δικηγόρο. Δεν έχετε καμία βάση για να με μηνύσετε. Πότε μίλησα εγώ για την ομοσπονδία; Πότε μίλησα εγώ για τη Γαλλία».

Η ίδια τοποθετήθηκε και κατά της κυβέρνησης της Παραγουάης που καταδίκασε τις δηλώσεις της για τον Εμπαπέ, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν οφείλω καμία συγγνώμη στην Παραγουάη, το έκανα για την Παραγουάη».