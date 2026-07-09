Αθλητικές μεταδόσεις με Γαλλία – Μαρόκο στο Μουντιάλ 2026 και Wimbledon
Συνεχίζεται η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σήμερα
Το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης και τα ημιτελικά του Wimbledon στο τένις γυναικών.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
15:00 Novasports 6HD Genesis Scottish Open 2026
15:30 Novasports Prime Καρολίνα Μούχοβα- Κόκο Γκοφ Wimbledon 2026 Ημιτελικός Γυναικών
18:00 Novasports Prime Μάρτα Κόστιουκ- Λίντα Νόσκοβα Wimbledon 2026 Ημιτελικός Γυναικών
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία-Μαρόκο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
πηγή στην Google
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