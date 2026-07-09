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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις με Γαλλία – Μαρόκο στο Μουντιάλ 2026 και Wimbledon 

Συνεχίζεται η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σήμερα

Αθλητικές μεταδόσεις με Γαλλία – Μαρόκο στο Μουντιάλ 2026 και Wimbledon 
JIJI PRESS
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Το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης και τα ημιτελικά του Wimbledon στο τένις γυναικών.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

15:00 Novasports 6HD Genesis Scottish Open 2026

15:30 Novasports Prime Καρολίνα Μούχοβα- Κόκο Γκοφ Wimbledon 2026 Ημιτελικός Γυναικών

18:00 Novasports Prime Μάρτα Κόστιουκ- Λίντα Νόσκοβα Wimbledon 2026 Ημιτελικός Γυναικών

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία-Μαρόκο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

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