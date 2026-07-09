Τάσεις MRB: Σταθερά πρώτη με 29% η ΝΔ – Δεύτερη η ΕΛΑΣ, χαμηλά ποσοστά για το ΠΑΣΟΚ

Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ δείχνουν οι τάσεις της MRB με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στην 2η θέση με 17,6%. Την πτώση του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει επίσης η νέα έρευνα καθώς η πράσινη παράταξη βρίσκεται τρίτη με 11,1% και πτώση 3 μονάδων.

Ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,8%, η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 3%, οι Δημοκράτες με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% και η Νέα Αριστερά στο 1,1%.

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Στην πρόθεση ψήφου, όπως φαίνεται, η ΝΔ κερδίζει μία μονάδα σε σχέση με μέτρηση του περασμένου Δεκεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ χάνει σχεδόν δύο, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας κάνει «βουτιά» τρεισήμισι μονάδων.

Στην μέτρηση που αφορά την καταλληλόλητα για πρωθυπουργός συνεχίζει να προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συγκεντρώνει 25,1%, και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 7,3%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,8%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%.

Για το ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη ή για την αναγκαιότητα κυβερνητικής αλλαγής, το 25,8% απαντά πως «σίγουρα» και «μάλλον» πρέπει να υπάρξει μια τρίτη θητεία, έναντι του 69,5% που τάσσεται υπέρ, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, μιας κυβερνητικής αλλαγής.

Όσο αφορά την πιθανή δημιουργία κόμμα Σαμαρά Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής των πρώην πρωθυπουργό, οι πολίτες απαντούν «σίγουρα» σε ποσοστό 3,3%, «μάλλον» απαντά το 11,9%, «μάλλον όχι» λέει το 21% και «σίγουρα όχι» το 57,8%.

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και σε ποια σειρά τούς κατατάσσουν, όπως θα δείτε, πρώτη παραμένει η Οικογένεια, ακολουθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη δεύτερη θέση, και στη συνέχεια Πανεπιστήμια / Σχολεία, Μεγάλα Κοινωφελή Ιδρύματα, ο Έλληνας Πολίτης. Μία θέση ανεβαίνει η Ελληνική Αστυνομία, τέσσερις θέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εμφανίζεται στην έβδομη θέση, ενώ δύο θέσεις χάνει η Εκκλησία, που βρίσκεται στην όγδοη θέση.

Όσον αφορά το πολύ σοβαρό ζήτημα της ακρίβειας και πόσο αυτή επηρεάζει το οικογενειακό εισόδημα, το 59,3% απαντά πως ανταποκρίνεται με μεγάλη δυσκολία, το 23,9% απαντά «δεν έχω πρόβλημα», ενώ το 16,1% απαντά «αδυνατώ πλήρως ή σχεδόν πλήρως να ανταποκριθώ».