Φωτιά σε ασανσέρ στο ΠΑΓΝΗ: Καταγγελίες από τους εργαζόμενους για ελλιπή πυρασφάλεια – Δείτε εικόνες

Ακόμη ένα περιστατικό που δείχνει την ελλιπή ασφάλεια στα νοσοκομεία εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα μετά από φωτιά σε ασανσέρ απορριμμάτων στο ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Γ’ κτίριο, στον 4ο όροφο της Πνευμονολογικής. Από τους εργαζόμενους υπήρξαν αναφορές ότι οι πυροσβεστικές φωλιές δεν ήταν λειτουργικές, ενώ οι εργασίες στον 5ο όροφο δυσχέραναν την πρόσβαση των πυροσβεστών.

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Κατά τις καταγγελίες και όπως μεταδίδει το neakriti.gr, κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης του συμβάντος διαπιστώθηκε ότι η μία πυροσβεστική φωλιά δεν διέθετε νερό, ενώ η δεύτερη φέρεται να μην υπήρχε στο σημείο. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο ήταν δυσχερής, καθώς στον 5ο όροφο, όπου βρίσκεται η Ογκολογική Κλινική, βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιορισμοί στην είσοδο και την κίνηση μέσα στον χώρο.

Η εικόνα από το σημείο αποτυπώνει την κατάσταση μετά το συμβάν, ενώ το ζήτημα της λειτουργικότητας των μέσων πυρόσβεσης και της πρόσβασης των αρμόδιων υπηρεσιών αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ελέγχων.