Μαρίν Λεπέν: Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση

Την πρόθεσή της να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2028 γνωστοποίησε η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, σε συνέντευξή της στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

Η ανακοίνωση έρχεται αμέσως μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης του Εφετείου εις βάρος της, με την ίδια να ξεκαθαρίζει ότι θα προσφύγει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

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«Θα παραπέμψω αυτό το νομικό ζήτημα στο Ακυρωτικό Δικαστήριο», δήλωσε η επικεφαλής του «Εθνικού Συναγερμού», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα αποδείξει την αθωότητά της. Παράλληλα, άσκησε κριτική στο σκεπτικό περί στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, τονίζοντας:

«Η απειλή της μη επιλεξιμότητας δημιουργεί ένα μείζον δημοκρατικό ζήτημα. Τίποτα δεν πρέπει να επιβληθεί στον γαλλικό λαό, καθώς οι Γάλλοι είναι εκείνοι που θα έχουν τον τελευταίο λόγο».

Ξεκάθαρο μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος

Η απόφαση της Λεπέν να προχωρήσει δυναμικά λήφθηκε μετά από συνεδρίαση στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Με την κίνηση αυτή, η έμπειρη πολιτικός ξεκαθαρίζει το τοπίο για την ηγεσία της παράταξης, κλείνοντας ουσιαστικά τον δρόμο στον νυν πρόεδρο του κόμματος και πολιτικό της προστατευόμενο, Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος πάντως τη συνόδευσε στα τηλεοπτικά στούντιο του TF1.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν η Λεπέν είχε αφήσει να εννοηθεί πως αν της επιβαλλόταν η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού, δεν θα έθετε υποψηφιότητα, ωστόσο τα δεδομένα φαίνεται πως άλλαξαν.

Η δικαστική απόφαση και το παρασκήνιο

Το Εφετείο επικύρωσε την ενοχή της Μαρίν Λεπέν για την υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων, η οποία χρονολογείται από την περίοδο που η ίδια διατελούσε ευρωβουλευτής του τότε «Εθνικού Μετώπου».

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Πρόκειται για το κόμμα που ίδρυσε ο πατέρας της, Ζαν-Μαρί Λεπέν, και το οποίο η ίδια μετονόμασε σε «Εθνικό Συναγερμό» σε μια προσπάθεια να προσδώσει έναν πιο μετριοπαθή και θεσμικό χαρακτήρα στην παράταξη.

Η νέα δικαστική απόφαση προβλέπει:

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Χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή.

Έκτιση του εναπομείναντος έτους σε κατ’ οίκον περιορισμό με χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού.

Αν και οι συγκεκριμένες ποινές θεωρούνται ελαφρύτερες από τις πρωτόδικες —παρά την αντίθετη εισήγηση των εισαγγελέων που ζητούσαν τη διατήρησή τους— το Εφετείο επέλεξε να μην της στερήσει το δικαίωμα της υποψηφιότητας.

Στο σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστές υπογράμμισαν ότι έλαβαν υπόψη «το δικαίωμα των πολιτών» να αποφασίσουν οι ίδιοι μέσω της κάλπης, μετακυλίοντας ουσιαστικά την τελική επιλογή στην ίδια τη Λεπέν και το εκλογικό σώμα.