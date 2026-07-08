Ολυμπιακός: Τα γκολ των Φορτούνη και Γιάρεμτσουκ που έφεραν την ανατροπή κόντρα στη Ρακόβ (Ολυμπιακός)

Το πρώτο του φιλικό στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας έδωσε ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, όπου αντιμετώπισε την Ρακόβ και νίκησε με 2-1.

Η Ρακόβ άνοιξε το σκορ στο 70’ με την καρφωτή κεφαλιά του Μπρούνες από σέντρα του Αμέγιο, όμως ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με το εντυπωσιακό απευθείας φάουλ του Φορτούνη στο 85’. Στο 90’+3’ Γιάρεμτσουκ με διπλή προσπάθεια από σέντρα του Φορτούνη, χάρισε στον Ολυμπιακό την πρώτη (ανεπίσημη) νίκη της σεζόν.