Ολυμπιακός: Τα γκολ των Φορτούνη και Γιάρεμτσουκ που έφεραν την ανατροπή κόντρα στη Ρακόβ (Ολυμπιακός)
Tα πρώτα ανεπίσημα γκολ των Πειραιωτών
Το πρώτο του φιλικό στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας έδωσε ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, όπου αντιμετώπισε την Ρακόβ και νίκησε με 2-1.
Η Ρακόβ άνοιξε το σκορ στο 70’ με την καρφωτή κεφαλιά του Μπρούνες από σέντρα του Αμέγιο, όμως ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με το εντυπωσιακό απευθείας φάουλ του Φορτούνη στο 85’. Στο 90’+3’ Γιάρεμτσουκ με διπλή προσπάθεια από σέντρα του Φορτούνη, χάρισε στον Ολυμπιακό την πρώτη (ανεπίσημη) νίκη της σεζόν.
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