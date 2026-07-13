Καστοριά: 4χρονο παιδί δίνει μάχη για τη ζωή του – Έπεσε σε πισίνα και έπαθε ανακοπή

Μια δύσκολη μάχη δίνει ένα 4χρονο παιδί που έπεσε χθες Κυριακή 12/7 σε πισίνα στην Καστοριά και έχασε τις αισθήσεις του.

Το παιδάκι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά, ευτυχώς, σταθερή κατάσταση αφού μεταφέρθηκε από την Καστοριά σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το 4χρονο παιδί για μια στιγμή ξέφυγε της προσοχής των δικών του κι έπεσε στην πισίνα, που βρίσκεται στο σπίτι του παππού του.

Όταν ο παππούς του αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, έπεσε στο νερό και το ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς το παιδάκι είχε υποστεί ανακοπή και είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε το παιδί, μεταφέροντάς το στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Εκεί, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έκαναν τιτάνιες προσπάθειες και ύστερα από αρκετή ώρα Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), κατάφεραν να επαναφέρουν το 4χρονο παιδί στη ζωή.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του, ενώ στήθηκε «γέφυρα ζωής» και άμεσα διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.