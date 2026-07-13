Φωτιά στην Καπελίτσα Αρκαδίας: Τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 20 λεπτά – Επιχείρησαν 5 εναέρια

Μέσα σε 20 λεπτά τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά στην Καπελίτσα Αρκαδίας που ξέσπασε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου 2026.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Γορτυνίας.

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Το μέτωπο μάλιστα περιορίστηκε μέσα σε 20 λεπτά .Η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Καπελίτσας στην Αρκαδία εκδηλώθηκε σήμερα 13 Ιουλίου 2026 περίπου στις 12:00.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακρυά από οικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.