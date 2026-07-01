Πυρκαγιά στο Βέλγιο: Συγκλονιστικό βίντεο με άνδρα που έσωσε τον γείτονά του από το μπαλκόνι
Υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς
Πυρκαγιά σε 10ώροφο κτήριο βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τετάρτης, 1 Ιουλίου, στην Αμβέρσα του Βελγίου με τις αναφορές να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.
Μάλιστα, βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας έσωσε τον γείτονά του, ο οποίος βρισκόταν στο μπαλκόνι προσπαθώντας να ξεφύγει από τους πυκνούς μαύρους καπνούς.
@nws.nws.nws In Linkerover zijn meerdere doden gevallen bij een brand in een appartementsgebouw. #nwsnwsnws #brand #linkeroever ♬ origineel geluid – nws.nws.nws
Η Kim Bastiaens, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «υπάρχουν αρκετοί σοβαρά τραυματίες και αρκετοί ελαφρά τραυματίες. Δυστυχώς, υπάρχουν επίσης αρκετοί νεκροί, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσοι αυτή τη στιγμή. Η προτεραιότητα τώρα είναι η αναζήτηση ατόμων στο κτίριο και η παροχή ιατρικής περίθαλψης».
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις