Πυρκαγιά στο Βέλγιο: Συγκλονιστικό βίντεο με άνδρα που έσωσε τον γείτονά του από το μπαλκόνι

Πυρκαγιά σε 10ώροφο κτήριο βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τετάρτης, 1 Ιουλίου, στην Αμβέρσα του Βελγίου με τις αναφορές να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.

Μάλιστα, βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας έσωσε τον γείτονά του, ο οποίος βρισκόταν στο μπαλκόνι προσπαθώντας να ξεφύγει από τους πυκνούς μαύρους καπνούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Kim Bastiaens, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «υπάρχουν αρκετοί σοβαρά τραυματίες και αρκετοί ελαφρά τραυματίες. Δυστυχώς, υπάρχουν επίσης αρκετοί νεκροί, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσοι αυτή τη στιγμή. Η προτεραιότητα τώρα είναι η αναζήτηση ατόμων στο κτίριο και η παροχή ιατρικής περίθαλψης».