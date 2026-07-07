Σύνοδος ΝΑΤΟ:  Εξοπλιστικά συμβόλαια δισ. δολαρίων για να κατευναστεί ο απρόβλεπτος Τραμπ – Τι ανακοίνωσε ο Ρούτε

Ένα τεστ για τις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ και για τη συνοχή της Συμμαχίας είναι η κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ που διεξάγεται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση να ταξιδέψει στην Τουρκία έπειτα από σχετικό αίτημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο διατηρεί στενή προσωπική σχέση.

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Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, οι ηγέτες της Συμμαχίας προετοιμάζονται για μια ακόμη απαιτητική συνάντηση, καθώς ο Τραμπ αντιμετωπίζει τις συνόδους κορυφής ως ευκαιρία να ασκήσει πίεση στους εταίρους του και να δοκιμάσει τις αντιδράσεις τους.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, ο Τραμπ εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν συμβάλλουν όσο θα έπρεπε στην κοινή άμυνα, παρά το γεγονός ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Συνεργάτες του αναφέρουν ότι θεωρεί την πίεση προς τους συμμάχους αποτελεσματικό μέσο για να πετυχαίνει τους στόχους του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.

Παράλληλα, επιδιώκουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του προέδρου των ΗΠΑ για τη στάση της Ευρώπης στον πόλεμο με το Ιράν με εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύος.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους, αυξάνοντας σημαντικά τους αμυντικούς προϋπολογισμούς και αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης απέναντι στη ρωσική απειλή.

Κατά την έναρξη του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας του ΝΑΤΟ ανακοινώθηκαν νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με τον Ρούτε να δηλώνει: «Οι σύμμαχοι και η αμυντική βιομηχανία και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα παρουσιάσουν μεγάλα νέα έργα και θα υπογράψουν συμβόλαια αξίας κυριολεκτικά δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για επενδύσεις που ενισχύουν την ασφάλειά μας, τις οικονομίες μας και δημιουργούν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.»

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Ο Ρούτε είπε ότι οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισ. δολάρια σε ικανότητες αντι-drone τα επόμενα 5 χρόνια. Ανακοίνωσε ακόμη ότι οι σύμμαχοι θα αγοράσουν έως και πέντε drone επιτήρησης Grumman MQ-4C Triton της Northrop, με τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία να υπογράφουν επιστολή προθέσεων για την αγορά. 🆕 NATO's Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Force just got stronger



The Alliance is adding up to 5⃣ Triton uncrewed aircraft that will help detect threats early, protect sea lines of communication & support Arctic operations.



🔗 https://t.co/jrSCfDfdXR#NATOsummit pic.twitter.com/VyJPJIbKHE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 7, 2026

Πρόκειται για την πρώτη αγορά από τη Συμμαχία μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) Triton, τα οποία θα συμπληρώσουν τον τρέχοντα στόλο του ΝΑΤΟ που αποτελείται από drones επιτήρησης και αναγνώρισης RQ-4D Phoenix, τα οποία εδρεύουν στην Αεροπορική Βάση Σιγκονέλα στη Σικελία της Ιταλίας.

Παρά τις εξαγγελίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους, θεωρώντας ότι δεν κινούνται με την απαιτούμενη ταχύτητα στην ανάληψη μεγαλύτερου μέρους του αμυντικού βάρους.

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Η ένταση επιδεινώθηκε μετά την απόφαση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να περιορίσουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

«Είναι παράλογο οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζουν να ακολουθούν αυτόν τον μονόπλευρο δρόμο, όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία. Δεν ήταν εκεί για εμάς!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

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Η Ουάσιγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη συμβατική άμυνα της ηπείρου, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει μείωση ορισμένων αμερικανικών στρατιωτικών μέσων που διατίθενται στη Συμμαχία.

Ο Ρούτε χαρακτήρισε τις εξελίξεις αυτές ως ένδειξη μιας νέας εποχής για το ΝΑΤΟ.

«Όλα αυτά αποδεικνύουν μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ 3.0: μια ισχυρότερη Ευρώπη μέσα σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ», ανέφερε.

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αναμένεται επίσης να επιβεβαιωθεί η συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές χώρες προτίθενται να δεσμευθούν ότι θα διαθέτουν τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη στήριξη του Κιέβου τόσο το 2026 όσο και το 2027.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το ΝΑΤΟ να λάβει «ισχυρές αποφάσεις» για την ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, μετά τη νέα ρωσική πυραυλική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 30 ανθρώπους.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι θα επιχειρήσει να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να εντείνει τις πιέσεις προς τη Ρωσία, ώστε να επιστρέψει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Στις 15:15 η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανό ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που θα πραγματοποιηθεί στις 15:15.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πει στον Τούρκο πρόεδρο ότι θέλει να αποκαταστήσει την πρόσβαση της Τουρκίας στα μαχητικά αεροσκάφη F-35, αναιρώντας την απαγόρευση που επέβαλε το 2019.

Επίσης, αναμένεται να ανακοινωθεί και η πώληση δεκάδων κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά KAAN.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει μεγάλες προσδοκίες, θέτοντας ευθέως το ζήτημα της επιλογής συμμάχου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιδιώκει να αναγνωριστεί ως ο κυρίαρχος παίκτης στην περιοχή, διεκδικώντας ενισχυμένο ρόλο τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ReArm Europe.

Χθες Δευτέρα 6/7 δήλωσε ότι «η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι αδιανόητη χωρίς την Τουρκία», πιέζοντας για την ένταξη της χώρας του σε αμυντικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το SAFE, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν με φόντο την απόκτηση των F-35 από τις ΗΠΑ ζήτησε «συμπεριληπτικές αποφάσεις» για όλους τους Συμμάχους.

«Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν συμπεριληπτικές για όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ» ανέφερε.

Ταυτόχρονα, άφησε αιχμές στην Αθήνα σχολιάζοντας πως «οι περιορισμοί στη συνεργασία μεταξύ της άμυνας και της βιομηχανίας υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα».

«Αυτοί οι περιορισμοί έχουν γίνει στρατηγικές ευθύνες» σημείωσε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).