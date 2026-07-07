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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρκόπουλος: “Ο Άδωνις θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα για να ασχοληθεί από το να παίζει τένις με πολιτικό μας αντίπαλο”

Κασσελάκης: "Η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια"

Μαρκόπουλος: “Ο Άδωνις θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα για να ασχοληθεί από το να παίζει τένις με πολιτικό μας αντίπαλο”
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
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Την αντίδραση του υφυπουργού Οικονομικών και βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου προκάλεσε ο “αγώνας” τένις ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Στέφανο Κασσελάκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκόπουλος, μιλώντας στο MEGA, είπε: «Ο Άδωνις θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα για να ασχοληθεί από το παίζει τένις με πολιτικό μας αντίπαλο που έχει εξυβρίσει τον πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη όπως εγώ».

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«Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλι με τον Πολάκη που καθημερινά καθυβρίζει τον Γεωργιάδη;» αναρωτήθηκε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μαρκόπουλος.

Κασσελάκης: “Η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια”

Στον Δημήτρη Μαρκόπουλο απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγορώντας τον ότι «διαστρεβλώνει την πραγματικότητα».

Όπως αναφέρει, δε, «η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια. Αν επιλέξω να παίξω τένις με έναν πολιτικό αντίπαλο, αυτό δεν ακυρώνει ούτε την κριτική μου προς τη Νέα Δημοκρατία ούτε το δικαίωμά μου να προσφεύγω στη Δικαιοσύνη όταν θεωρώ ότι έχω συκοφαντηθεί. Όποιος πιστεύει ότι η πολιτική πρέπει να μετατρέπεται σε προσωπικό μίσος και κοινωνικό αποκλεισμό, κάνει λάθος. Την αντιπολίτευση την κάνουμε με επιχειρήματα, αποκαλύψεις και θεσμικές διαδικασίες. Όχι με εμπάθεια και λάσπη».

Όλη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Όχι, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν θα σας επιτρέψω να διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα.
Δεν σας εξύβρισα. Κάθε δημόσια καταγγελία μου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε σε στοιχεία και γεγονότα. Το ίδιο συνέβη και στην υπόθεση Λαζαρίδη, η οποία οδήγησε, έστω και καθυστερημένα, στην αποπομπή του.

Όσο για την προσωπική μας αντιπαράθεση, δεν βρισκόμαστε στα δικαστήρια επειδή σας άσκησα κριτική. Βρισκόμαστε εκεί επειδή μιλήσατε δημόσια για «γκρίζες μπίζνες». Να προσέχετε όταν αναφέρεστε σε αυτοδημιούργητους απόδημους. Τώρα θα πρέπει να αποδείξετε στα δικαστήρια πώς οι επιχειρηματικές μου επιδόσεις, που είναι αναρτημένες στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και ελεγμένες από την Deloitte, αποτελούν «γκρίζες μπίζνες» στην χώρα που εσείς γίνατε υφυπουργός Οικονομικών. Good luck with that!

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Παρότι σας δόθηκε η ευκαιρία να το ανακαλέσετε, δεν το πράξατε. Αν θεωρείτε σήμερα ότι οι αναφορές αυτές δεν έπρεπε να είχαν γίνει, μπορείτε ακόμη και τώρα να ανασκευάσετε, ιδίως καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης πλησιάζει.

Και κάτι ακόμη. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια. Αν επιλέξω να παίξω τένις με έναν πολιτικό αντίπαλο, αυτό δεν ακυρώνει ούτε την κριτική μου προς τη Νέα Δημοκρατία ούτε το δικαίωμά μου να προσφεύγω στη Δικαιοσύνη όταν θεωρώ ότι έχω συκοφαντηθεί.

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Όποιος πιστεύει ότι η πολιτική πρέπει να μετατρέπεται σε προσωπικό μίσος και κοινωνικό αποκλεισμό, κάνει λάθος. Την αντιπολίτευση την κάνουμε με επιχειρήματα, αποκαλύψεις και θεσμικές διαδικασίες. Όχι με εμπάθεια και λάσπη.

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