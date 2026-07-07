Μηχανογραφικό 2026: Τα 10 λάθη που μπορεί να σας στερήσουν μια θέση στη σχολή που θέλετε

Από σήμερα Τρίτη 7/7 έως την Πέμπτη 16/7 μπορούν να υποβάλλουν το μηχανογραφικό 2026 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας michanografiko.it.minedu.gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους.

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Όπως κάθε χρόνο, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου 2026 είναι ίσως η πιο κρίσιμη διαδικασία μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Αυτό σημαίνει ότι μια βιαστική ή λανθασμένη επιλογή μπορεί να στερήσει από τον υποψήφιο τη θέση που θέλει σε κάποια σχολή και να επηρεάσει την ακαδημαϊκή του πορεία.

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι υποψήφιοι είναι:

-Δηλώνουν σχολές με αποκλειστικό κριτήριο τις περσινές βάσεις

-Δεν ενημερώνονται επαρκώς για το αντικείμενο σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές των τμημάτων

-Επηρεάζονται από τις επιθυμίες συγγενών ή φίλων

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-Δεν λαμβάνουν υπόψη το κόστος διαβίωσης, δηλαδή το ενοίκιο, τις μετακινήσεις και τα καθημερινά έξοδα, που διαφέρουν από πόλη σε πόλη.

-Απορρίπτουν τμήματα σε περιφερειακά πανεπιστήμια, που όμως προσφέρουν υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και προοπτικές.

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-Δεν δηλώνουν τμήματα, επειδή θεωρούν πως δεν τους ενδιαφέρουν και δεν θα συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα μόρια. Καλό είναι όταν τους ενδιαφέρει μια σχολή, να τη συμπεριλαμβάνουν στο μηχανογραφικό, αφού επιθυμούν να φοιτήσουν εκεί.

-Δεν βάζουν τις σχολές με τη σωστή σειρά προτίμησης, υποτιμώντας πως το μηχανογραφικό πρέπει να συμπληρώνεται με βάση τις επιθυμίες του κάθε υποψήφιου και όχι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τις βάσεις.

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-Δεν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο έγκαιρα, παρά το αφήνουν για την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολο να γίνουν λάθη.

-Δεν ελέγχουν σχολαστικά τις επιλογές τους πριν την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού.

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-Διστάζουν να ζητήσουν τη γνώμη από κάποιον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού ή από κάποιον εκπαιδευτικό.