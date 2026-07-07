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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 9.600 παραγωγούς για ζημίες του 2025

Σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 9.600 παραγωγούς για ζημίες του 2025
Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκ. ευρώ κατέβαλε σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου ο ΕΛΓΑ σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον Οργανισμό, για ζημίες του έτους 2025, σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος.

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Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025.

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