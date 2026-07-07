ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 9.600 παραγωγούς για ζημίες του 2025
Σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου
Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκ. ευρώ κατέβαλε σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου ο ΕΛΓΑ σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον Οργανισμό, για ζημίες του έτους 2025, σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου.
Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος.
Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025.
πηγή στην Google
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