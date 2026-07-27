Επεισοδιακή καταδίωξη στο Κιλκίς για υπόθεση απάτης: Τρεις τραυματίες, ανάμεσα τους 2 αστυνομικοί

Σε επεισοδιακή καταδίωξη εξελίχθηκε επιχείρηση της ΕΛΑΣ για υπόθεση απάτης στο Κιλκίς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα μεταξύ των οποίων και 2 αστυνομικοί.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σε χωριό του Κιλκίς, όταν οργανώθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 50χρονου κατοίκου.

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Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Σεβαστό Κιλκίς, ένα μικρό χωριό περίπου 60 κατοίκων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 50χρονο, ισχυριζόμενοι ότι οφείλει χρήματα στην ΑΑΔΕ. Του ζήτησαν να αφήσει έξω από το σπίτι του κοσμήματα και τιμαλφή, προκειμένου δήθεν να τα παραλάβουν για την τακτοποίηση της οφειλής.

Ο 50χρονος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Αστυνομικοί έστησαν ενέδρα έξω από την κατοικία του, περιμένοντας την άφιξη των υπόπτων.

Όταν οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ακινητοποιήσουν. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός του οχήματος φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε δύο αστυνομικούς, ενώ από την αναστάτωση τραυματίστηκε και ο 50χρονος.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον έναν από τους δύο υπόπτους, ενώ ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται.