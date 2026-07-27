ΠΑΣΟΚ: “Η κυβέρνηση ανακοινώνει 4,49 δισ. πλεόνασμα για το α’ εξάμηνο αλλά δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία”

«Η κυβέρνηση έχει ένα αφήγημα ότι δήθεν προχωρά σε αναθεώρηση και δήθεν ζητά συναινέσεις, ενώ την ίδια ώρα τις τορπιλίζει», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ρίξει όλη την ευθύνη στο ΠΑΣΟΚ, ενώ πρόσθεσε ότι «ακόμα και οι δήθεν δηλώσεις περί εφικτής συνεννόησης μεταξύ ΠΑΣΟΚ γίνονται για δείξει ότι είναι κεντρώα δύναμη». «Είναι κεντρώα δύναμη με τον κ. Γεωργιάδη; Είναι κεντρώα δύναμη με έναν πρωθυπουργό ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός τροφοδότης της τοξικότητας στο πολιτικό σύστημα;», σχολίασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενόψει της σημερινής πρώτης ψηφοφορίας της προτείνουσας Βουλής, ο κ. Τσουκαλάς διατύπωσε την άποψη ότι «η αναθεωρητική Βουλή πρέπει να αναζητά 180 ψήφους ώστε να έχουμε ουσιαστική αναθεώρηση και όχι μονοκομματικές αναθεωρήσεις, χωρίς συναινέσεις. ‘Αρα, πρέπει η επόμενη Βουλή, στην οποία εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία, να αναζητήσει ευρύτερες συναινέσεις στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα».

Σχετικά με το άρθρο 16 τόνισε ότι η κυβέρνηση, ένα χρόνο πριν, απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να είναι μη κερδοσκοπικά μη κρατικά τα πανεπιστήμια «διότι εκείνη θέλει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια». Είπε ότι αν ήθελε συναινέσεις η ΝΔ θα μπορούσε να το είχε κάνει, αλλά «δεν το έκανε, διότι εξυπηρετεί ένα άλλο σχέδιο για την παιδεία». Είπε ότι ο νόμος Πιερρακάκη έχει αποτύχει στην πράξη.

Αναφερθείς στο άρθρο 86 εκτίμησε ότι η κυβέρνηση στην πράξη δεν το αλλάζει αφού διατηρεί την άσκηση ποινικής δίωξης με 151 βουλευτές στη Βουλή και πως «άρα, πάλι, θα μπορεί μια πλειοψηφία, αν υπάρχει, αντίστοιχη με εκείνη που έχει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, αν θέλει να προστατέψει υπουργούς και να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να τους ελέγξει, να κάνει ό,τι κάνει τώρα». «Η Νέα Δημοκρατία εξαπάτησε επί δύο χρόνια τους πολίτες. Έλεγε ότι θα αναθεωρήσει το 86 και δεν το αναθεωρεί, πρακτικά, διότι διατηρεί την απόφαση για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη αποκλειστικά στη Βουλή», σημείωσε.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενώ ανακοινώθηκε πλεόνασμα 4,49 δισ. το 1ο εξάμηνο του 2026, εκείνη λέει ότι «δεν υπάρχει χώρος για 420 εκατ. για την πρώτη δόση, την επιπλέον, της 13ης σύνταξης» και «δεν υπάρχει για 13ο μισθό». «Ο κ. Πιερρακάκης ανέβηκε στο βήμα της Βουλής την προηγούμενη Δευτέρα και βρήκε 23 δισ. για το πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030», σχολίασε. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός έχει ανοίξει το πουγκί με τα ψέματα», σημειώνοντας: «2,2 δισ. έλεγε η κυβέρνηση ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος που προβλέπει για τέλος του χρόνου και έχουμε 4,49 δισ. μόνο τον πρώτο εξάμηνο. Δεν χωράνε 420 εκατομμύρια για την πρώτη δόση της 13ης σύνταξης; Η δεύτερη είναι τρία χρόνια μετά. Προβλέπει από τώρα ο πρωθυπουργός ότι δεν θα μπορεί να δοθεί; Κάθε χρόνο ανακοινώνει δέσμη μέτρων περίπου 1,8 δισ. άρα πώς ξέρει ότι δεν θα υπάρχουν 820 εκατομμύρια σε τρία χρόνια – ειδικά αν αλλάξουμε το οικονομικό μείγμα με ένα πιο παραγωγικό μοντέλο;». Επιπλέον ανέφερε ότι «η κυβέρνηση, δια στόματος του κ. Καιρίδη, υποστηρίζει ότι δεν δίνουν την 13η σύνταξη διότι δεν είναι αναπτυξιακό το μέτρο». «Για την κυβέρνηση λοιπόν δεν είναι προτεραιότητα να στηριχθούν οι συνταξιούχοι. Για εμάς είναι», τόνισε.

Ερωτηθείς για την ανακοίνωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών για έλεγχο των τιμών στα καυσίμων στα ακτοπλοϊκά ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα όπου πρέπει να δούμε πώς θα βάλουμε κανόνες διαφάνειας στη ροή των τιμών στα ακτοπλοϊκά» και ότι «μέσα από το Παρατηρητήριο τιμών θα μπορούν σε ζωντανό χρόνο να χτυπούν τα ολιγοπώλια». «Αλλά πρώτα είναι και άλλα πράγματα όπως η ενίσχυση της ελληνικής σημαίας ώστε να σταματήσουμε την συρρίκνωση του ελληνικού νηολογίου με ψηφιοποίηση, με δυνατότητες που θα μπορούν να δοθούν να αναβαθμίσουμε τη ναυτική εκπαίδευση», συνέχισε.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για το ράλι στις τιμές των καυσίμων. Σχολίασε πως όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, «ο πρωθυπουργός τότε έλεγε ότι είμαστε λαϊκιστές». «Χθες είπε ότι θα βρει 30 εκατομμύρια -που δεν είχε για να μειώσουμε τα εισιτήρια στους νέους- αλλά τώρα βρέθηκαν για το ζήτημα και καλώς βρέθηκαν», είπε μεταξύ άλλων.