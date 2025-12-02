Μονακό: Βόμβα με Τζόζεφ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη

Μετά από ένα μέτριο ξεκίνημα, η Μονακό αναμένεται να ενισχύσει την γραμμή των “κοντών” της με τον πρώην NBAer Κόρι Τζόζεφ.

Ο 34χρονος άσος ξεκίνησε να παίζει στο NBA το 2011, όταν και φόρεσε τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς, με τους οποίους μάλιστα κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2014. Έτσι, η Μονακό προσθέτει εμπειρία και ποιότητα οδεύοντας στο δεύτερο μέρος της σεζόν στην EuroLeague όπου βρίσκεται στην 5η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 8-5.

Πέρα από την φανέλα των Σπερς, ο Τζόζεφ έχει φορέσει ακόμα τις φανέλες των Τορόντο Ράπτορς (2015-17), Ιντιάνα Πέισερς (2017-19), Σακραμέντο Κινγκς (2019-21), Ντιτρόιτ Πίστονς (2021-23), ΓΚόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2023-24), ενώ τελευταίος σταθμός του ήταν οι Ορλάντο Μάτζικ (2024-25)