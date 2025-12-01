Euroleague: Εντός έδρας μάχες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR – Η «ακτινογραφία» της 14ης αγωνιστικής

Τη δική τους μάχη για την 14η αγωνιστική της Euroleague δίνουν τόσο ο Παναθηναϊκός AKTOR όσο και ο Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να συνεχίσει το σερί του στη διοργάνωση καθώς υποδέχεται την Βαλένθια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την ακτινογραφία της 14ης αγωνιστική της Euroleague