Μεντιλίμπαρ: Παραμένει στον Ολυμπιακό μετά τη συνάντηση με Μαρινάκη

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, όπως επιβεβαίωσαν επίσημα οι «ερυθρόλευκοι» το απόγευμα της Παρασκευής (14/8).

Η εξέλιξη ήρθε μετά την πολύωρη συνάντηση που είχε ο Βάσκος προπονητής με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν αναλυτικά τα ζητήματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση του Ολυμπιακού, στη συζήτηση αναγνωρίστηκαν λάθη και εξετάστηκαν λύσεις και διορθωτικές κινήσεις, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν να συνεχίσουν μαζί.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι», μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης», ηττήθηκαν με 2-1 στην παράταση από τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία και έμειναν εκτός συνέχειας της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με τον Ελ Κααμπί, ωστόσο οι Ολλανδοί ισοφάρισαν και, έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα από το 80ό λεπτό, βρήκαν στην παράταση το γκολ που τους έδωσε την πρόκριση στα playoffs.

Αλλαγές και άμεση μεταγραφική ενίσχυση

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν ότι έχουν ήδη ξεκινήσει ριζικές αλλαγές στο σκάουτινγκ και στο μεταγραφικό κομμάτι, καθώς κρίθηκε ότι οι επενδύσεις των τριών προηγούμενων μεταγραφικών περιόδων δεν είχαν την επιθυμητή απόδοση στον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα, προαναγγέλθηκε άμεση ενίσχυση του ρόστερ με σημαντικές προσθήκες, ανεξαρτήτως μπάτζετ, οι οποίες θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη του Μεντιλίμπαρ. Στόχος είναι να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος το πρωτάθλημα και ο τελικός του Europa League

Στην ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός θέτει ψηλά τον πήχη για τη συνέχεια, έχοντας ως βασικό στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και μία πορεία μέχρι τον τελικό του Europa League.

Η παραμονή του Μεντιλίμπαρ σηματοδοτεί έτσι τη συνέχιση της συνεργασίας που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024, με τον Βάσκο να παραμένει στο τιμόνι των «ερυθρόλευκων» και να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.