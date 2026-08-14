Ολυμπιακοί Αγώνες 2004: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου θυμήθηκε την τελετή έναρξης 22 χρόνια μετά (βίντεο)

22 χρόνια πέρασαν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, στις 13 Αυγούστου 2004, με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, που επιμελήθηκε καλλιτεχνικά αυτή τη μυθική βραδιά, να θυμάται με δύο βίντεο την ιστορική εκείνη νύχτα.

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου 22 χρόνια μετά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα συγκίνησε τους Έλληνες μέσω της ανάρτησης που έκανε στο instagram με δύο νέα εντυπωσιακά βίντεο από την επική τελετή που έχει μείνει στην ιστορία και θα μνημονεύεται αιωνίως.

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«Ένα ολοκαίνουργιο μοντάζ σε υψηλή ανάλυση. Από εμένα για εσάς, με αγάπη. Για να γιορτάσουμε την 22η επέτειό μας», έγραψε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στις δύο διαδοχικές αναρτήσεις του. Ο χορογράφος, σκηνοθέτης και εικαστικός έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να θυμηθεί όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Ο Παπαϊωάννου είχε αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση και των δύο τελετών (έναρξης και λήξης) των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, δημιουργώντας ένα ασύλληπτο θέαμα στο οποίο ένωσε την αρχαία ελληνική κληρονομιά με τη σύγχρονη Ελλάδα.

Η τότε τελετή έναρξης είχε μία συμβολική αντίστροφη μέτρηση 28”, με κάθε δευτερόλεπτο να είναι αφιερωμένο σε κάθε Ολυμπιάδα. Το 2004 οι Ολυμπιακοί Αγώνες επέστρεψαν στη χώρα μας μετά τους πρώτους σύγχρονους του 1896 και η Ελλάδα έζησε για δύο εβδομάδες απίστευτες στιγμές.