Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την εντυπωσιακή του εμφάνιση απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε και τρίτο γκολ με τον Μπατίστ Σανταμαριά, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-1 και αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Μετά την ανατροπή που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν δυνατά και στην επανάληψη, βρίσκοντας ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα και διευρύνοντας το προβάδισμά τους απέναντι στους Ουκρανούς.

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Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζεται ιδιαίτερα αποτελεσματικός, εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που δημιουργεί και έχει πλέον θέσει γερές βάσεις για ένα σημαντικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.

Η αναμέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα γκολ της αναμέτρησης

⚽ 3′ 1-0: Ο Βολοντίμιρ Μπραζκό άνοιξε το σκορ για τη Ντιναμό Κιέβου.

23′ 1-1: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ.

45+2′ 1-2: Ο Χρήστος Ζαφείρης ολοκλήρωσε την ανατροπή για τον «Δικέφαλο».

51′: O Μπατίστ Σανταμαριά κάνει το 1-3 για τον ΠΑΟΚ.