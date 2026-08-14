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Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Δεκαπενταύγουστο – Πού θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία

Στην Κρήτη θα βρίσκεται ο πρωθυπουργός ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία σε Ιερά Μονή των Χανίων.

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Δεκαπενταύγουστο – Πού θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
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Στα Χανιά θα βρίσκεται το Σάββατο 15 Αυγούστου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανήμερα της μεγάλης εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά.

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Ο πρωθυπουργός θα δώσει έτσι το «παρών» στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας.

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