Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Δεκαπενταύγουστο – Πού θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία
Στην Κρήτη θα βρίσκεται ο πρωθυπουργός ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία σε Ιερά Μονή των Χανίων.
Στα Χανιά θα βρίσκεται το Σάββατο 15 Αυγούστου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανήμερα της μεγάλης εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά.
Ο πρωθυπουργός θα δώσει έτσι το «παρών» στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας.
πηγή στην Google
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