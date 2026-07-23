Με ιδανικό τρόπο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, καθώς, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από τα πρώτα λεπτά, κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και να πάει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 2-1, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι Ουκρανοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, βάζοντας δύσκολα από νωρίς στον «Δικέφαλο του Βορρά». Ωστόσο, η απάντηση της ομάδας του Αλέσιο Λίσι ήταν άμεση.

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Στο 23′, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφερε το παιχνίδι στα ίσα, δίνοντας νέα ώθηση στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέβασε την απόδοσή του και πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα πήγαιναν ισόπαλες στην ανάπαυλα, ο Χρήστος Ζαφείρης χτύπησε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+2′), ολοκληρώνοντας την ανατροπή και διαμορφώνοντας το 1-2 υπέρ των «ασπρόμαυρων».

Πλέον, ο ΠΑΟΚ κρατά προβάδισμα στο σκορ και καλείται στο δεύτερο ημίχρονο να διαχειριστεί το αποτέλεσμα, διεκδικώντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.