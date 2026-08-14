Νοσηλεύτηκε με μορφίνη λίγο πριν τις Πανελλαδικές και έγραψε 19.980 μόρια – Πρώτη στο Πολυτεχνείο παρά το 80% αναπηρίας

Μια συγκλονιστική ιστορία δύναμης, θέλησης και επιμονής είναι αυτή της Βάιας Μαντζάνα, η οποία κατάφερε να πετύχει έναν εντυπωσιακό στόχο, παρά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει από την παιδική της ηλικία.

Η Βάια πάσχει από ρευματολογική πάθηση, αλλά και από ένα σπάνιο νευρολογικό σύνδρομο που οφείλεται σε γενετική μετάλλαξη. Έχει πιστοποιημένη αναπηρία 80%, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχει υποβληθεί σε πολλές, ιδιαίτερα επίπονες, εξετάσεις και νοσηλείες σε νοσοκομεία της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση της υγείας της έχει αφήσει μη αναστρέψιμες βλάβες στα χέρια και τα πόδια της. Καθημερινά λαμβάνει ισχυρή αγωγή για την αντιμετώπιση του πόνου, καθώς και αντιεπιληπτική αγωγή, ενώ κάθε μήνα υποβάλλεται σε υψηλού κόστους ανοσοθεραπεία, με στόχο να διατηρείται η νόσος σε ύφεση.

Υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται ακόμη και στήριγμα για να μπορέσει να περπατήσει. Κι όμως, η ίδια δεν επέτρεψε ποτέ στις σωματικές δυσκολίες να καθορίσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της.

19.980 μόρια χωρίς φροντιστήριο

Η μεγαλύτερη ίσως απόδειξη της δύναμης και της αποφασιστικότητάς της ήρθε μέσα από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η Βάια φοίτησε σε ΕΠΑΛ και, χωρίς καμία φροντιστηριακή βοήθεια, κατάφερε να συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 19.980 μορίων, εξασφαλίζοντας την εισαγωγή της στην πρώτη της επιλογή, στο Πολυτεχνείο.

Μάλιστα, η προσπάθειά της έγινε ακόμη πιο δύσκολη, καθώς λίγο πριν από τις εξετάσεις, την περίοδο του Πάσχα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί ξανά. Οι πόνοι ήταν τόσο έντονοι, ώστε χρειάστηκε ακόμη και αγωγή με μορφίνη.

Παρά τις αντιξοότητες, επέστρεψε στη μάχη των εξετάσεων και κατάφερε να πετύχει μια επίδοση που θα αποτελούσε επίτευγμα για οποιονδήποτε μαθητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θέληση και η μαχητικότητά της προκαλούν εντύπωση ακόμη και στην ιατρική ομάδα που την παρακολουθεί. Το γεγονός ότι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, συνεχίζει να περπατά, να σπουδάζει και να κυνηγά τα όνειρά της αποτελεί για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της ένα πραγματικό μάθημα ζωής.

«Δεν νιώθω καμία διαφορετικότητα από τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου»

Η ίδια, μιλώντας στο DEBATER, στέλνει ένα μήνυμα που ξεπερνά τα όρια της προσωπικής της ιστορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι η Βάια Μαντζάνα. Δεν νιώθω καμία διαφορετικότητα από τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου! Οι δυσκολίες είναι αρκετές για τους ανθρώπους ΑμεΑ, κυρίως λόγω της έλλειψης παιδείας της κοινωνίας. Ωστόσο, με μεθοδικότητα, προσωπική αυτοβελτίωση και πίστη μπορούμε όλοι να φτάσουμε εκεί που ονειρεύεται η ψυχή μας και το μυαλό μας!

Αγαπήστε εσάς, τους γύρω σας και περνάτε καλά. Η ζωή είναι ένα απλό και όμορφο ταξίδι!»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστορία της Βάιας δεν είναι απλώς μια ιστορία επιτυχίας στις Πανελλαδικές. Είναι μια υπενθύμιση ότι οι δυσκολίες μπορεί να αλλάζουν τον δρόμο ενός ανθρώπου, αλλά δεν είναι απαραίτητο να του στερούν τον προορισμό.

Με 19.980 μόρια, μια θέση στο Πολυτεχνείο και κυρίως με μια αστείρευτη δύναμη ψυχής, η Βάια δείχνει πως τα όνειρα μπορούν να παραμείνουν ζωντανά ακόμη και όταν η ζωή βάζει μπροστά τους τα πιο δύσκολα εμπόδια.