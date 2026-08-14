Φωτιά τώρα στην Κω: Σε δύσβατη περιοχή στο Πυλί – Επιχειρούν ελικόπτερο και Air Tractor

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) σε δύσβατη ορεινή περιοχή στο Πυλί της Κω, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε ορεινό σημείο κάτω από τις ανεμογεννήτριες, όπου καίγεται χαμηλή θαμνώδης βλάστηση ανάμεσα σε βράχια.

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Δύσκολη η πρόσβαση των πυροσβεστών

Το δύσβατο και βραχώδες έδαφος αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα στην επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς δυσκολεύει την προσέγγιση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων στο μέτωπο.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πυρκαγιάς παίζουν οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθώς επηρεάζουν την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η φωτιά.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ στην προσπάθεια συμμετέχουν και εθελοντές.

Ρίψεις από ελικόπτερο και τρία Air Tractor

Λόγω της δυσκολίας προσέγγισης από το έδαφος, στην επιχείρηση έχουν ενεργοποιηθεί και εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των τοπικών μέσων, λίγο μετά τις 19:15 έφτασαν στην περιοχή τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Λίγα λεπτά αργότερα στην επιχείρηση προστέθηκε και πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο ξεκίνησε επίσης ρίψεις στο δύσβατο σημείο.

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Στις 19:43, τα τρία Air Tractor επέστρεψαν πάνω από την περιοχή και πραγματοποίησαν δεύτερη ρίψη νερού, ενισχύοντας εκ νέου τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Δείτε φωτογραφίες του kosnews24.gr από την πυρκαγια στην Κω:

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