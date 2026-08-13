Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου: Πέντε ελληνικές συμμετοχές την 4η ημέρα της διοργάνωσης – Ξεχωρίζει ο τελικός στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου
"Μάχη" στον τελικό της δισκοβολίας για τον Παυλίδη
Με πέντε ελληνικές συμμετοχές συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
Πρωί
13:05 200 μ. (Α) Προκριματικός Μυριανθόπουλος (Β’ Σειρά), Γκαραγκάνης (Γ’ Σειρά) – Πρόκριση: 13 καλύτεροι χρόνοι
15:35 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Τσίτσος – Όριο: 82.00
Απόγευμα
21:50 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Στεφανίδη, Αδαμοπούλου (Διαδοχικά ύψη: 4.30, 4.45, 4.60, 4.70, 4.75, 4.80, 4.85)
22:45 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παυλίδης
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