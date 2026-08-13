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Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου: Πέντε ελληνικές συμμετοχές την 4η ημέρα της διοργάνωσης – Ξεχωρίζει ο τελικός στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου

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Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου: Πέντε ελληνικές συμμετοχές την 4η ημέρα της διοργάνωσης – Ξεχωρίζει ο τελικός στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με πέντε ελληνικές συμμετοχές συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Πρωί

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13:05 200 μ. (Α) Προκριματικός Μυριανθόπουλος (Β’ Σειρά), Γκαραγκάνης (Γ’ Σειρά) – Πρόκριση: 13 καλύτεροι χρόνοι
15:35 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Τσίτσος – Όριο: 82.00

Απόγευμα

21:50 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Στεφανίδη, Αδαμοπούλου (Διαδοχικά ύψη: 4.30, 4.45, 4.60, 4.70, 4.75, 4.80, 4.85)
22:45 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παυλίδης

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