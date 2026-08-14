Χαλκιδική: Ξυλοκόπησαν οδηγό απορριμματοφόρου μετά από παρατήρηση – Δείτε βίντεο

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε οδηγός απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλαο, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, με αφορμή, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο ίδιος, μία παρατήρηση που έκανε σε οδηγούς αυτοκινήτων.

Το περιστατικό ξεκίνησε σε σημείο του δρόμου όπου είχε δημιουργηθεί έντονο μποτιλιάρισμα, με τον εργαζόμενο να αντιλαμβάνεται αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και να προσπερνά τα υπόλοιπα οχήματα.

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Ο οδηγός του απορριμματοφόρου ανέφερε στον ALPHA ότι έκανε νόημα στον οδηγό να επιστρέψει πίσω, καθώς από την απέναντι κατεύθυνση ερχόταν άλλο όχημα.

«Μπήκε μέσα στο φορτηγό και άρχισε να με χτυπάει»

Σύμφωνα με την περιγραφή του θύματος, στη συνέχεια τρία οχήματα έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ τρεις άνδρες κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με δύο από τους άνδρες να φέρονται να επιτίθενται στον εργαζόμενο.

Ο οδηγός περιέγραψε ότι ένας από τους άνδρες ανέβηκε στο απορριμματοφόρο και μπήκε στην καμπίνα, ενώ δεύτερος βρισκόταν στα σκαλοπάτια του οχήματος.

Όπως κατήγγειλε, δεχόταν συνεχόμενα χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκε σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Τραύμα στο φρύδι και μώλωπες

Μετά το επεισόδιο, οι εμπλεκόμενοι επιβιβάστηκαν στα αυτοκίνητά τους και αποχώρησαν από το σημείο.

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Ο εργαζόμενος ανέφερε ότι από την επίθεση φέρει τραύμα στο φρύδι και μώλωπες στο κεφάλι, τη μύτη, τα πλευρά και τα χέρια.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.