Καραλής: Η χρυσή τριετία του “Μανόλο” – Πλώρη για άλλο ένα μετάλλιο

Από τον Μάρτιο του 2023, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει κάνει το μετάλλιο συνήθεια. Όπου κι αν έχει αγωνιστεί σε μεγάλη διοργάνωση, ο «Μανόλο» έχει βρει τον τρόπο να ανέβει στο βάθρο, γράφοντας μία από τις πιο σταθερές και εντυπωσιακές διαδρομές του ελληνικού στίβου.

Το χαμογελαστό παιδί του ελληνικού αθλητισμού επιστρέφει στη δράση, αυτή τη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, όπου στις 12:50 ώρα Ελλάδας συμμετέχει στον προκριματικό του επί κοντώ.

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Από την Κωνσταντινούπολη το 2023 μέχρι το Τόρουν το 2026, η συγκομιδή είναι εντυπωσιακή: οκτώ μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Ασημένια και χάλκινα, αλλά και το πρώτο του μεγάλο χρυσό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Μια διαδρομή που κορυφώθηκε, μέχρι σήμερα, με το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στο Παρίσι, ο Καραλής πέρασε τα 5,90 μ. και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια σπουδαία ολυμπιακή διάκριση. Ήταν η στιγμή που η συνέπεια τόσων χρόνων μετατράπηκε σε ολυμπιακό μετάλλιο.

Το 2025 έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο στο Άπελντοορν με άλμα στα 5,90 μ., ενώ λίγες ημέρες αργότερα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού της Ναντζίνγκ, περνώντας τα 6,05 μ.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, το ίδιο καλοκαίρι, έφτασε ξανά στα 6 μέτρα και κατέκτησε ακόμη ένα ασημένιο μετάλλιο. Και το 2026 συνέχισε ακριβώς από εκεί που σταμάτησε: στο Παγκόσμιο κλειστού του Τόρουν πέταξε στα 6,05 μ. και πήρε ξανά τη δεύτερη θέση, κατακτώντας το τρίτο του μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Τα μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή στην τελευταία τριετία:

2026 – 2ος, 6,05 μ. – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν

2025 – 2ος, 6,00 μ. – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο

2025 – 2ος, 6,05 μ. – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

2025 – 1ος, 5,90 μ. – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

2024 – 3ος, 5,90 μ. – Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

2024 – 2ος, 5,87 μ. – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 – 3ος, 5,85 μ. – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη

2023 – 2ος, 5,80 μ. – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη