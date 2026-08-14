Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές της 5ης μέρας

Με μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον συνεχίζεται το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμπιγχαμ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων:

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Πρωί

12:35 100 μ. εμπ. (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα (Α’ Σειρά)

12:40 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Τζένγκο – Όριο: 61.00

12:50 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής, Ρίζος – Όριο: 5.80 (Διαδοχικά ύψη: 5.25, 5.45, 5.60, 5.70, 5.80)

13:25 Ύψος (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα (Α’ Γκρουπ)

Απόγευμα

21:35 Σφαιροβολία (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα (Α’ Γκρουπ)

22:00 Ύψος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Μέρλος, Μίτα (Διαδοχικά ύψη: 2.18, 2.23, 2.27, 2.30, 2.32, 2.34, 2.36, 2.38)

22:55 200 μ. (Γ) 7θλο Ντραγκομίροβα (Α’ Σειρά)