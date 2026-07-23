ΠΑΟΚ από “ατσάλι” στο Βουκουρέστι: Νίκησε 3-2 τη Ντιναμό Κιέβου και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 3-2 απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η αναμέτρηση άρχισε με τον χειρότερο τρόπο για τον Δικέφαλο, καθώς η ουκρανική ομάδα άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Μπράζκο βρέθηκε αμαρκάριστος στο ύψος της μεγάλης περιοχής και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Παβλένκα για το 1-0.

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Παρά το γρήγορο γκολ, ο ΠΑΟΚ δεν έχασε την ψυχραιμία του και αντέδρασε άμεσα. Στο 14ο λεπτό, ο Μύθου έκλεψε την μπάλα, ο Ζίβκοβιτς πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Κωνσταντέλιας βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Ντιναμό, ισοφαρίζοντας με υποδειγματικό σκαφτό πλασέ.

Η ανατροπή πριν από το ημίχρονο

Μετά το 1-1, οι «ασπρόμαυροι» πήραν τον έλεγχο του παιχνιδιού και άρχισαν να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανατροπή. Αυτή ήρθε στο 38ο λεπτό, έπειτα από διαδοχική επίθεση του ΠΑΟΚ.

Ο Κωνσταντέλιας συμμετείχε στη φάση με εντυπωσιακό τακουνάκι και ο Ζαφείρης, αφού έγινε κάτοχος της μπάλας, σκόραρε με διαγώνιο σουτ, διαμορφώνοντας το 1-2.

Ο ΠΑΟΚ πήγε έτσι στα αποδυτήρια έχοντας ανατρέψει πλήρως την κατάσταση και παρουσιάζοντας αισθητά βελτιωμένη εικόνα μετά το δύσκολο πρώτο δεκάλεπτο.

Τρίτο γκολ με Σανταμαρία

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας σύντομα και τρίτο γκολ. Ο Σανταμαρία, στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, επιχείρησε συρτό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και νίκησε τον Νέσερετ για το 1-3.

Ο Δικέφαλος διαχειρίστηκε στη συνέχεια το προβάδισμά του και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να γίνουν ιδιαίτερα απειλητικοί.

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Στο 74ο λεπτό, μάλιστα, ο Κωνσταντέλιας είχε την ευκαιρία να πετύχει και τέταρτο γκολ, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Ντιναμό σε τετ α τετ.

Μείωσε και πίεσε η Ντιναμό

Δύο λεπτά αργότερα, η ουκρανική ομάδα επέστρεψε στο παιχνίδι. Ο Κεντζιόρα έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Μπουγιάλσκι έστρωσε την μπάλα και ο Λόνβαϊκ με δυνατό σουτ μείωσε σε 2-3.

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Στα τελευταία λεπτά η Ντιναμό πίεσε έντονα για την ισοφάριση, με τον Πονομαρένκο να χάνει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Στην πρώτη περίπτωση ο Παβλένκα πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, ενώ στη δεύτερη η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι.

Ο ΠΑΟΚ άντεξε στην πίεση και έφυγε με μία πολύ σημαντική νίκη, αποκτώντας προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου.