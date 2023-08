Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε της Ιορδανίας στη Μανίλα και το “Mall Of Asia Arena” με 92-71, στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» του 3ου ομίλου.

🇬🇷 Greece unlock Jordan in the fourth quarter to claim their opening W at the World Cup ✅#FIBAWC x #WinForHellas