Λιονέλ Μέσι: Προ των πυλών ιστορική συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Θα δώσει το παρών σε εκδήλωση του προέδρου των ΗΠΑ

Γεράσιμος Λυμπέρης

Ιστορική συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει ο Αργεντίνος σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι.

Συγκεκριμένα, ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να παρευρεθεί σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο μαζί με την Ίντερ Μαϊάμι την Πέμπτη (5/2).

Η ομάδα του Μαϊάμι να θυμίσουμε ότι γιορτάζει την κατάκτηση του πρώτου MLS Cup στην ιστορία της, ένα επίτευγμα που ήρθε μόλις οκτώ χρόνια μετά την ίδρυση του συλλόγου από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και την ιδιοκτησιακή του ομάδα.

