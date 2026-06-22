Λιονέλ Μέσι: Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ ξεπερνώντας τον Κλόζε – Το 1-0 κόντρα στην Αυστρία

Σε έναν ιστορικό σταθμό για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία στο πλαίσιο του Μουντιάλ, με τον Λιονέλ Μέσι να γράφει εκ νέου το όνομά του στις χρυσές σελίδες της διοργάνωσης.

Ο Αργεντινός αρχηγός, παρά την αρχική του ατυχία, κατάφερε να οδηγήσει την εθνική του ομάδα στη νίκη και να καταρρίψει ένα από τα μακροβιότερα ρεκόρ.

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Μετά από ένα χαμένο πέναλτι στα πρώτα στάδια του αγώνα, ο Μέσι εξιλεώθηκε σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ με πλασέ, το οποίο έδωσε το προβάδισμα στην “αλμπισελέστε”.

Αυτό το τέρμα είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν το 17ο του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με αυτή την επίδοση, ο Αργεντινός σταρ φιγουράρει πλέον στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε.

Η λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μουντιάλ

Μετά τη νέα διαφοροποίηση στην κορυφή, η κατάταξη των παικτών με τα περισσότερα γκολ σε τελικές φάσεις διαμορφώνεται ως εξής:

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) – 17 γκολ

Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία) – 16 γκολ

Ρονάλντο Ναζάριο (Βραζιλία) – 15 γκολ

Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία) – 14 γκολ

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία) – 14 γκολ

Ζυστ Φοντέν (Γαλλία) – 13 γκολ

Πελέ (Βραζιλία) – 12 γκολ

Σάντορ Κότσις (Ουγγαρία) – 11 γκολ

Γιούργκεν Κλίνσμαν (Γερμανία) – 11 γκολ

Το αρνητικό ρεκόρ

Η ιστορική αυτή αναμέτρηση, ωστόσο, επεφύλασσε και μια αρνητική πρωτιά για τον έμπειρο επιθετικό.

Πριν βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, ο Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του, όμως έστειλε την μπάλα άουτ, σπαταλώντας μια σημαντική ευκαιρία για να ανοίξει νωρίτερα το σκορ.

Αυτή η άστοχη προσπάθεια ήταν η τρίτη του σε τελική φάση Μουντιάλ, γεγονός που τον καθιστά τον παίκτη με τις περισσότερες χαμένες εκτελέσεις πέναλτι στην ιστορία του θεσμού.

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Μέχρι πρότινος, μοιραζόταν την κορυφή της σχετικής λίστας με τον Γκανέζο Ασαμόα Γκίαν, έχοντας από δύο χαμένα πέναλτι.

Συνολικά στην πολυετή καριέρα του, ο Αργεντινός μετρά πλέον 33 άστοχες εκτελέσεις σε ένα σύνολο 149 προσπαθειών από την άσπρη βούλα.