Ασύλληπτος Μέσι: Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία με 6 Μουντιάλ και 16 γκολ (βίντεο)

Μπορεί να «βαδίζει» στο 38ο έτος της ηλικίας του, όμως ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματά να «γράφει Ιστορία» στα χρονικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο «pulga» έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει συμμετάσχει σε έξι (!) Μουντιάλ, καθώς φόρεσε την φανέλα με τον αριθμό 10 και πήρε θέση για το εναρκτήριο λάκτισμα, της αναμέτρησης με την Αλγερία.

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Μετά τον Μέσι, ο οποίος παίζει για 200ή (!) φορά με την «αλμπισελέστε», ένας άλλος σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πρόκειται να κάνει το ίδιο με την εθνική Πορτογαλίας, που αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό την Τετάρτη στο Χιούστον.

Ο τερματοφύλακας Γκιγιέρμο Οτσόα βρίσκεται ήδη σε αυτό το πολύ «κλειστό γκρουπ» με έξι συμμετοχές, αλλά λόγω της ιδιότητάς του ως αναπληρωματικός τερματοφύλακας του Μεξικού, δεν έχει παίξει ακόμη ούτε ένα λεπτό σε αυτήν την διοργάνωση.

Ο Μέσι, ο οποίος έχει αγωνιστεί στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2006, του 2010, του 2014, του 2018, του 2022 και τώρα του 2026, διεύρυνε το ρεκόρ του σε συμμετοχές στην διοργάνωση σε 27.

Πλέον, ο Μέσι έφθασε στην κορυφή του πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ (16 γκολ) και «συγκατοικεί» με τον Γερμανό, Μίροσλαβ Κλόζε.

Πέτυχε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε Μουντιάλ χατ-τρικ

Στην αναμέτρηση Αργεντινής – Αλγερίας, για την πρεμιέρα του 10ου ομίλου της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, ο Μέσι χάρισε τη νίκη στην «αλμπισελέστε» με 3-0.

Η αναμέτρηση που διεξήχθη στο Κάνσας, θα μείνει για πάντα στην μνήμη του «pulga», δεδομένου ότι αφενός αγωνίσθηκε για 200ή φορά με την «αλμπισελέστε» και αφ΄ετέρου έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στα χρονικά, ο οποίος αγωνίσθηκε για έκτη (!) φορά σε Μουντιάλ.

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Παράλληλα πέτυχε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε Μουντιάλ χατ-τρικ, αφού σημείωσε και τα τρία γκολ του αγώνα.