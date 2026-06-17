Μουντιάλ 2026: Μέσι από… άλλον πλανήτη – Θρίαμβος της Αργεντινής με 3-0 την Αλγερία (βίντεο)

Ιδανικό «ποδαρικό» στο Μουντιάλ 2026 έκανε η κάτοχος του τίτλου, Αργεντινή, καθώς με ηγέτη -ποιόν άλλον;- τον Λιονέλ Μέσι, νίκησε με 3-0 την Αλγερία, για την πρεμιέρα του 10ου ομίλου της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση που διεξήχθη στο Κάνσας, θα μείνει για πάντα στην μνήμη του «pulga», δεδομένου ότι αφενός αγωνίσθηκε για 200ή φορά με την «αλμπισελέστε» και αφετέρου έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στα χρονικά, ο οποίος αγωνίσθηκε για έκτη (!) φορά σε Μουντιάλ.

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Παράλληλα πέτυχε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε Μουντιάλ χατ-τρικ, αφού σημείωσε και τα τρία γκολ του αγώνα. Πλέον, ο Μέσι έφθασε στην κορυφή του πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ (16 γκολ) και «συγκατοικεί» με τον Γερμανό, Μίροσλαβ Κλόζε.

Ο αγώνας άρχισε με δύο (!) γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο, που όμως δεν μέτρησαν, καθώς τόσο ο Μέσι (5`), όσο και ο Τσαϊμπί (8`) ήταν εκτεθειμένοι σε θέση οφσάϊντ.



Στο 17ο λεπτό ο Μέσι απέδειξε γιατί είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της τελευταίας 20ετίας. Ο 38χρονος άσος πήρε την μπάλα από τον Ντε Πολ, λίγο μετά από το ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής, γύρισε επί τόπου, έβαλε την μπάλα μπροστά του και αφού έκανε μερικά βήματα «οδηγώντας» την «στρογγυλή Θεά», την έστειλε στο αριστερό «παραθυράκι» του ανήμπορου ν΄αντιδράσει Ζιντάν.



Στην συνέχεια της αναμέτρησης, η «αλμπισελέστε» διατήρησε τον έλεγχο και κράτησε με σχετική άνεση το προβάδισμα, ενώ οι αξιόλογες φάσεις μέχρι το 45`+4` ήταν ένα άστοχο σουτ του Μέσι στο 37ο λεπτό και δύο αναξιοποίητα κόρνερ των Αλγερινών.



Ενα σουτ του Μέσι στο 51ο λεπτό, που δεν ανησύχησε τον Ζιντάν ήταν η πρώτη αξιόλογη φάση στο δεύτερο μέρος, με τους Αργεντινούς διεθνείς να κρατούν μακρυά από την περιοχή τους, τους Αφρικανούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν λύσεις απέναντι στην «αλμπισελέστε».



Ομως εννέα λεπτά αργότερα ο Μέσι «μίλησε» ξανά, όταν αξιοποίησε ιδανικά την ασταθή απόκρουση του Ζιντάν σε σουτ του ΜακΑλιστερ και με κοντινό πλασέ «κλείδωσε» την νίκη για τους παγκόσμιους πρωταθλητές.



Στο 76ο λεπτό ο «ψύλλος» ολοκλήρωσε θριαμβευτικά την ονειρεμένη βραδυά, καθώς με σουτ από το ύψος του πέναλτι δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ζιντάν, ο οποίος αγωνίσθηκε με προστατευτική μάσκα στο πρόσωπο.



Και πέντε λεπτα αργότερα ο «pulga» γνώρισε την αποθέωση από τους χιλιάδες φιλάθλους που βρεθηκαν στο γήπεδο, καθώς έδωσε την θέση του στον Νίκο Παζ.



Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Κίτρινες :

Κόκκινες :

Συνθέσεις:



ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μοντιέλ (46` Μολίνα), Ρομέρο (81` Οταμέντι), Λισ. Μαρτίνες, Μεδίνα, ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Ντε Πολ, Μέσι (81` Παζ), Λ. Μαρτίνες (55` Αλβαρες), Αλμάντα (56` Γκονσάλες).



ΑΛΓΕΡΙΑ (Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Μπελγκαλί, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νούρι, Μούσα (64` Μαχρέζ), Μουνταουί (64` Αμουρά), Μπενταλέμπ (81` Ζερουκί), Τσαϊμπί, Μαζά (82` Μπουλμπινά), Γκουιρί (64` Αουάρ).