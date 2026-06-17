Ρονάλντο: «Ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών – Κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά»

Μία σπουδαία παράσταση έδωσε ο Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ, με τον Ρονάλντο να “υποκλίνεται” στο ταλέντο του, χρήζοντας τον τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Ο Λιονέλ Μέσι, στα 38 του χρόνια, πέτυχε χατ-τρικ στην πρεμιέρα του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ της Αμερικής και ο Ρονάλντο τον αποθέωσε για την εμφάνισή του, ζητώντας από τον κόσμο να τον παραδεχθεί ως τον “Βασιλιά” του αθλήματος.

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Ειδικότερα, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είπε: «Τα ρεκόρ είναι φτιαγμένα για να καταρρίπτονται και το άτομο που τα καταρρίπτει δεν εκπλήσσει κανέναν οπαδό του ποδοσφαίρου. Άλλωστε, η Αργεντινή είναι η νυν πρωταθλήτρια της διοργάνωσης. Κάθε φορά που ο Μέσι μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά.

Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν, και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες γι’ αυτόν. Είναι μια αξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει στην ιστορία για πάντα»