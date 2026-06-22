Σταυρούλα Λεβεντάκη: Ηχητικό ντοκουμέντο με το «θέατρο» που έπαιζε ο Σκοπιανός στον αδερφό της – «Εύχομαι να την βρούνε»

Με έντονα στοιχεία μεθοδευμένης προσπάθειας συγκάλυψης και ψυχρού θεατρινισμού εξελίχθηκε η δράση του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Όπως αποκαλύπτει ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Mega, ο δράστης, έχοντας ήδη αφαιρέσει τη ζωή της 45χρονης, συνομιλούσε τηλεφωνικά με τον αδελφό του θύματος.

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Στη συνομιλία αυτή εμφανιζόταν τρομοκρατημένος από την εξαφάνισή της, εκφράζοντας κυνικά την ευχή να βρεθεί σύντομα σώα, ενώ παράλληλα δήλωνε πως ο ίδιος επιθυμούσε απλώς «να έχει την υγεία του και μια ήσυχη ζωή».

Η τηλεφωνική επικοινωνία του Σκοπιανού με τον αδερφό της Σταυρούλας

Σκοπιανός: Σου λέω έχω τρομοκρατηθεί για τα καλά μιλάμε. Δηλαδή, εντάξει λέω, έλεος. Εκεί πέρα που είχαμε μια ήρεμη ζωή κάθε καλοκαίρι, το ένα, το άλλο… Εύχομαι και τώρα, τώρα αυτή την στιγμή, κάποιος να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει «Ξέρεις κάτι, τη βρήκανε, ηρέμησε».

Αδερφός Σταυρούλας Λεβεντάκη: Όλοι αυτό θέλουμε αλλά σου ξαναλέω συνεννοήσου μαζί τους. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις.

Σκοπιανός: Όχι.. όχι… μιλάμε… Μιλάμε, Παναγιά μου. Μιλάμε. Πάνω από όλα μιλάμε. Ό,τι νεότερο χτύπα ρε φίλε. Να ηρεμήσουμε, δεν με νοιάζει. Είμαστε κι εγώ και η γυναίκα μου άνω κάτω, τι να σου πω.

Αδερφός Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ναι, το ξέρω. Όλοι είμαστε. Εγώ, τι να λέω;

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Σκοπιανός: Σου λέω, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πίστεψε με, περισσότερο θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο, να μου πεις ότι τη βρήκανε, παρά όλο τον κόσμο να μου φέρουν μπροστά μου. Να μου πούνε: «Ξέρεις κάτι, γίνεσαι αύριο το πρωί Ωνάσης, οποιοσδήποτε», δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να έχω μια ήσυχη ζωή. Την υγεία μου θέλω.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ομολογία του 43χρονου, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, οδήγησε τις αρχές στον εντοπισμό της σορού της άτυχης γυναίκας, η οποία βρισκόταν θαμμένη σε αγροτική τοποθεσία, μόλις πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

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Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, η μοιραία κάκωση προήλθε από σφοδρό χτύπημα στο κεφάλι με κούτσουρο, το οποίο προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα κρανίου και ακατάσχετη αιμορραγία.

Αντίθετα, οι δύο μαχαιριές που έφερε η 45χρονη στον θώρακα διαπιστώθηκε πως δεν έπληξαν ζωτικά όργανα και, ως εκ τούτου, δεν στάθηκαν η αιτία θανάτου.

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Το χρονικό και η κυνική ομολογία του δράστη

Το στυγερό έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 30ής Μαΐου, όταν η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε την οικία του 43χρονου για προγραμματισμένη επιθεώρηση του ακινήτου, βάσει του σχετικού συμβολαίου.

Στην κατάθεσή του, ο κατηγορούμενος περιέγραψε τις πρώτες στιγμές της συνάντησης:

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«Όταν ήρθε μου χτύπησε την πόρτα και με πήρε και τηλέφωνο, αλλά εγώ δεν το σήκωσα και της άνοιξα. Όταν μπήκε με ρώτησε αν θέλω να βγάλει τις παντόφλες, αλλά δεν είχα στρωμένα τα χαλιά, οπότε της είπα “όχι”. Άφησε κάτι σακούλες με αυγά και πήγαμε στο σαλόνι. Την κέρασα μπύρα. Δεν ήπιε πολύ, γιατί μου είπε ότι βιαζόταν να πάρει το λεωφορείο».

Η κατάσταση παρεκτράπηκε όταν το θύμα τού έκανε παρατηρήσεις για την καθαριότητα της κουζίνας και του υπνοδωματίου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δράστη, η 45χρονη ζήτησε στη συνέχεια να συνευρεθούν ερωτικά. Μετά την άρνησή του, ο ίδιος υποστηρίζει:

«Τότε άρχισε να κάνει σαν τρελή. Μου φώναζε ότι θα με καταστρέψει. Ωρυόταν και με απειλούσε ότι θα τα έλεγε στη γυναίκα μου και θα πει ότι την είχα βιάσει».

Ο 43χρονος ισχυρίστηκε πως η γυναίκα κινήθηκε εναντίον του με ένα διακοσμητικό μπουκάλι κρασιού.

Στην περιγραφή της συμπλοκής ανέφερε: «Την απώθησα και ξαναήρθε προς το μέρος μου. Της έπιασα το μπουκάλι. Μπλεχτήκαμε και έπεσε στο πάτωμα εκεί όπου χτύπησε το κεφάλι της. Είδα αίματα. Φώναζε και θόλωσα.

Τη χτύπησα στο κεφάλι με το μπουκάλι το οποίο έσπασε. Ούρλιαζε και πήρα μια ταινία την τύλιξα δύο φορές και της κάλυψα το στόμα. Προσπάθησε να τη βγάλει με τα χέρια της. Το τύλιξα άλλα μία φορά, και τότε έχασε τις αισθήσεις της».

Παρά την αρχική απώλεια των αισθήσεών της, το μαρτύριο της γυναίκας συνεχίστηκε. Όταν ο δράστης αντιλήφθηκε πως εκείνη καλούσε ακόμα σε βοήθεια, επέστρεψε με μαχαίρι κουζίνας:

«Την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι στο ύψος της καρδιάς δύο φορές. Πήγα στην κουζίνα και έπλυνα το μαχαίρι με σαπούνι και ξίδι. Δεν θυμάμαι πού το πέταξα.

Την άκουσα να φωνάζει ξανά και ξανά για βοήθεια και αν την ακούει κανείς. Πήρα ένα κούτσουρο από το τζάκι, πήγα πάλι στο δωμάτιο. Ήταν μέσα στα αίματα. Τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές και δεν ξαναμίλησε».

Το σχέδιο συγκάλυψης και η εξαφάνιση της σορού

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πράξης του, ο δράστης προχώρησε σε μια σειρά από μεθοδευμένες ενέργειες για να αποπροσανατολίσει τις αρχές, αφαιρώντας την τραπεζική κάρτα του θύματος και κάνοντας ανάληψη 1.000 ευρώ από ΑΤΜ, ώστε το έγκλημα να αποδοθεί σε ληστεία.

Στη συνέχεια, έδεσε τα άκρα του θύματος με δεματικά και κάλυψε το σώμα με μαύρες σακούλες σκουπιδιών.

Καθάρισε σχολαστικά τον χώρο από τα αίματα, συγκέντρωσε τα προσωπικά της αντικείμενα και τα πειστήρια του εγκλήματος, ενώ για να διατηρήσει το άλλοθί του, πραγματοποίησε κανονικά την καθιερωμένη βραδινή βιντεοκλήση με τη σύζυγό του.

«Πήγα στον Γαλατά και πέταξα σε διαφορετικούς κάδους τα πράγματα που είχα βάλει στη σακούλα και σε άλλον το κινητό της και την κάρτα της», κατέθεσε ο Σκοπιανός.

Αφού επέστρεψε, συνέχισε τον καθαρισμό του σπιτιού και περίμενε μέχρι το ξημέρωμα για να εξαφανίσει τη σορό.

«Ξεκίνησα να τη σέρνω μέχρι το βαν μου και πήγα στο χωράφι. Ξεκίνησα να σκάβω τον λάκκο ανάμεσα στις πορτοκαλιές.

Πήρα ένα καρότσι οικοδομής έβαλα το πτώμα το πήγα στον λάκκο και την έριξα μέσα. Τη σκέπασα με χώμα και γύρισα σπίτι και καθάρισα πάλι τα αίματα που είχαν μείνει από τη μεταφορά της».

Επιδεικνύοντας απόλυτη ψυχραιμία, ο 43χρονος ολοκλήρωσε την άγρια εγκληματική του δράση αγοράζοντας γλυκά, με τα οποία επισκέφθηκε φιλικό του πρόσωπο.