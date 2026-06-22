Ζέλικο Ομπράντοβιτς: “Δεν έχασα ποτέ επαφή με τον Παναθηναϊκό” – Οι ατάκες του για τον Σλούκα, το 8ο αλλά και τις φήμες για Διαμαντίδη, Μπατίστ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι και επίσημα προπονητής του Παναθηναϊκού μετά την παρουσίαση του στο Telekom Center Athens το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6).

Έχοντας δίπλα του τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στην σχετική συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε συγκινημένος στην επιστροφή του, στην συζήτηση που είχε με τον Κώστα Σλούκα την στην “προτίμηση” του να κερδίσει την 8η Ευρωλίγκα για το “τριφύλλι” αλλά και τα σενάρια για τους συνεργάτες του.

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Σε άλλο σημείο ρωτήθηκε για την φημολογούμενη συνεργασία με τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Μάικ Μπατίστ μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό αλλά και το κίνητρο του να πετύχει ξανά με το “τριφύλλι”.

Τι είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

“Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Ήταν πολύ εύκολο να μιλήσουμε και να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Ποτέ δε χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε εδώ να με υποδεχθεί. Έχω παίξει εδώ σε τουρνουά με τη Φενέρμπαχτσε και την Παρτιζάν και ήταν πάντα ιδιαίτερο. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση να είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ Δημήτρη για την ευκαιρία να είμαι ξανά εδώ σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στον κόσμο”.

Για το αν μεγάλωσε ο μύθος του μέσα από τον Παναθηναϊκό, το νέο γήπεδο και αν είναι αυτό ένα ωραίο δώρο για τα γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: “Είναι η μέρα του σήμερα. Χρόνια πολλά Δημήτρη, είναι μια συναισθηματική ημέρα για μένα”.

Τον λόγο πήρε μετά ο Γιαννακόπουλος: “Είναι μια από τις πιο ιστορικές μέρες στον σύλλογο. Όπως είπα στον Ζοτς χθες το βράδυ, βλέποντας τη χαρά του κόσμου, αυτό είναι μεγαλύτερο και από ένα Ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα για τον σύλλογο εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού”.

Και ο Ομπράντοβιτς πρόσθεσε: “Αν έχεις κίνητρο μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το θέμα είναι η διάρκεια. Το νέο γήπεδο είναι κάτι σπέσιαλ. Το θέμα είναι ότι μέσα μου υπάρχει αυτή η φλόγα να είμαι προπονητής. Είναι εύκολο το κίνητρο εδώ. Ξέρω τα πάντα εδώ, ξέρω τους ανθρώπους. Θα κάνω τα πάντα , να δείξω σεβασμό σε όλους εδώ. Το παρελθόν είναι ωραίο και σημαντικό. Αλλά κυρίως να ζούμε το σήμερα και το αύριο. Πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα και να δώσουμε το καλύτερο από μέσα μας για την ομάδα”.

Για το πότε άρχισε να ωριμάζει η σκέψη της επιστροφής στη Euroleague: “Αυτές τις ημέρες ωρίμασε η σκέψη. Από όταν έφυγα από την Παρτιζάν, είπα πως θα μιλήσω αυτή την περίοδο, τον Ιούνιο. Κάναμε μια συνάντηση πριν δύο ημέρες. Αυτό ήταν. Ήταν απαραίτητο να σεβαστώ τον εαυτό μου. Σκεφτόμουν πολλά πράγματα. Ο Δημήτρης έκανε ένα ταξίδι, ήταν ανοικτός στη συζήτηση. Τα απλά πράγματα έτσι είναι, τα πιο όμορφα”, είπε ο Ομπράντοβιτς, με τον Γιαννακόπουλο να προσθέτει: “Για μένα αυτή η ιδέα δεν έφυγε ποτέ, πάντα πίστευα ότι ο Ζέλικο πρέπει να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό”.

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Για το αν μίλησε με τον Σλούκα και τον Λεσόρ: “Μίλησα χθες με τον Σλούκα που είναι στην Χαλκιδική. Θα τον συναντήσω, όπως και θα κάνω με όλους τους παίκτες. Τον Κώστα τον ξέρω καλά, όλα θα είναι εύκολα. Με τον Ματίας δεν πρόλαβα να μιλήσω, χρειάζομαι λίγο χρόνο”.

Για το αν τον απασχολεί η πιθανή σύγκριση με το παρελθόν: “Δεν μπορώ να αποφύγω τη σύγκριση. Πρέπει να ζούμε στο παρόν. Όλα που πετύχαμε εδώ ήταν επειδή δουλεύαμε ως οικογένεια. Ίσως 20 ημέρες πριν η πρώτη μου επαφή με το μπάσκετ ήταν με τον Τζίτζι Ντατόμε. Είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο. Είναι η σειρά μου να κάνω τη δουλειά μου. Το πιο σημαντικό είναι να δουλεύουμε ως οικογένεια και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον”.

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Για τους συνεργάτες του στον Παναθηναϊκό και τα ονόματα του Μπατίστ και του Διαμαντίδη: “Ξέρω ότι υπάρχουν φήμες. Τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, όλοι έχουν μια άποψη. Τι να κάνω; Να μιλάμε κάθε μέρα για αυτά; Δεν είναι η ζωή μου αυτή. Θα ενημερωθεί πρώτα ο πρόεδρος και όποιος πρέπει μέσα στην ομάδα. Τώρα δεν είναι δυνατό να μιλάμε για ονόματα. Ελπίζω να το κατανοείτε”.

Για το αν τον απασχολεί η πιθανή σύγκριση με το παρελθόν: “Δεν μπορώ να αποφύγω τη σύγκριση. Πρέπει να ζούμε στο παρόν. Όλα που πετύχαμε εδώ ήταν επειδή δουλεύαμε ως οικογένεια. Ίσως 20 ημέρες πριν η πρώτη μου επαφή με το μπάσκετ ήταν με τον Τζίτζι Ντατόμε. Είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο. Είναι η σειρά μου να κάνω τη δουλειά μου. Το πιο σημαντικό είναι να δουλεύουμε ως οικογένεια και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον”.

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Για τους συνεργάτες του στον Παναθηναϊκό και τα ονόματα του Μπατίστ και του Διαμαντίδη: “Ξέρω ότι υπάρχουν φήμες. Τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, όλοι έχουν μια άποψη. Τι να κάνω; Να μιλάμε κάθε μέρα για αυτά; Δεν είναι η ζωή μου αυτή. Θα ενημερωθεί πρώτα ο πρόεδρος και όποιος πρέπει μέσα στην ομάδα. Τώρα δεν είναι δυνατό να μιλάμε για ονόματα. Ελπίζω να το κατανοείτε”.

Για το αν η σημερινή μέρα είναι μεγαλύτερη και από έναν τίτλο, όπως είπε ο Γιαννακόπουλος: “Αυτό το κλαμπ είναι τόσο μεγάλο ,όπως και οι προσδοκίες σε αυτό. Είναι τα γενέθλιά του Δημήτρη σήμερα. Από σήμερα ξεκινάμε τη δουλειά. Να είμαστε σοβαροί και ειλικρινείς μεταξύ μας. Να πείσουμε τους παίκτες και να καταλάβουν τι σημαίνει να παίζουν στον Παναθηναϊκό. Όλοι θέλουν να βλέπουν μια ομάδα να παλεύει, να δίνει τα πάντα και όλα θα είναι καλά. Και στις κακές ημέρες. Αυτό το κλαμπ θέλει πάντα να είναι το καλύτερο και δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό”.

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Για το αν τα νούμερα τον ενδιαφέρουν, αφού θέλει μία ακόμη για να φθάσει τις 10 Euroleague σε προσωπικό επίπεδο: “Θα είμαστε χαρούμενοι αν ο Παναθηναϊκός πάρει και 8η Euroleague”.