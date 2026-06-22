Βικτόρια Μπέκαμ: Τα πιπεράτα υπονοούμενα στον Ντέιβιντ – «Σ’ αγαπώ και όχι μόνο εξαιτίας του τεράστιου φασολιού σου»

Για ακόμα μία φορά, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ κατάφεραν να μαγνητίσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα αυθόρμητο και χιουμοριστικό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά τους στην εξοχική τους κατοικία στα Κότσγουολντς.

Η στιχομυθία εκτυλίχθηκε στον χώρο της κουζίνας, όπου ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής ασχολούνταν με την προετοιμασία ενός γεύματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια αποστροφή του χρόνου του, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θέλησε να επιδείξει στη σύζυγό του έναν από τους καρπούς της προσωπικής του ενασχόλησης με την κηπουρική, και συγκεκριμένα ένα φασόλι από τον λαχανόκηπό του.

«Αγάπη μου, κοίτα αυτό!», ακούγεται να λέει ο Ντέιβιντ.

Η αντίδραση της γνωστής σχεδιάστριας μόδας υπήρξε ακαριαία, σχολιάζοντας απλά: «Ουάου».

Λίγες στιγμές αργότερα, η Βικτόρια Μπέκαμ συνέχισε να πειράζει τον σύζυγό της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πραγματικά τεράστιο αυτό το φασολάκι. Ξέρεις, νομίζω ότι υπάρχουν διαγωνισμοί για τα λαχανικά που καλλιεργεί ο κόσμος. Θα έπρεπε να το σκεφτείς σοβαρά».

Ένας διάλογος γεμάτος υπονοούμενα και γέλιο

Η συζήτηση απέκτησε ακόμη πιο ανάλαφρη τροπή, όταν η Βικτόρια περιέγραψε τον σύζυγό της ως έναν άνθρωπο που επιδιώκει πάντα την υπερβολή και την απόλυτη επιτυχία σε ό,τι αναλαμβάνει.

Απαντώντας άμεσα και με εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού, ο Ντέιβιντ δήλωσε: «Το μέγεθος μετράει». Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την εύθυμη αντίδραση της συζύγου του, η οποία συνέχισε στο ίδιο πνεύμα, συμπληρώνοντας: «Σ’ αγαπώ. Και όχι μόνο εξαιτίας του τεράστιου φασολιού σου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο ολοκληρώθηκε με τον πρώην αρχηγό της εθνικής Αγγλίας να παρουσιάζει τη συνολική του σοδειά, η οποία περιλαμβάνει σκόρδα, κρεμμύδια και κολοκύθια. Η σύζυγός του έκλεισε το στιγμιότυπο με ένα τελευταίο χιουμοριστικό σχόλιο, αναφέροντας: «Το κολοκύθι του άντρα μου είναι εντυπωσιακό!».