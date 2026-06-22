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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εβάν Φουρνιέ: Έβαψε τα γένια του κόκκινα ο σταρ του Ολυμπιακού

Η ανάρτηση του μπαρμπέρη του

Εβάν Φουρνιέ: Έβαψε τα γένια του κόκκινα ο σταρ του Ολυμπιακού
DEBATER NEWSROOM

Ένα νέο look παρουσίασε ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ ο οποίος έβαψε τα γένια του κόκκινα μετά την κατάκτηση της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο μπαρμπέρης του, Μόκα, έκανε τα αποκαλυπτήρια με ανάρτηση στα social media.

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Φωτογραφία

Θυμίζουμε ότι ο Γάλλος είχε δώσει την υπόσχεσή του στον Μόκα, ότι θα είχε το ελεύθερο να κάνει ό,τι ήθελε στα γένια του, εφόσον κέρδιζε τη EuroLeague με τον Ολυμπιακό.

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