Εβάν Φουρνιέ: Έβαψε τα γένια του κόκκινα ο σταρ του Ολυμπιακού
Η ανάρτηση του μπαρμπέρη του
Ένα νέο look παρουσίασε ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ ο οποίος έβαψε τα γένια του κόκκινα μετά την κατάκτηση της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ο μπαρμπέρης του, Μόκα, έκανε τα αποκαλυπτήρια με ανάρτηση στα social media.
Θυμίζουμε ότι ο Γάλλος είχε δώσει την υπόσχεσή του στον Μόκα, ότι θα είχε το ελεύθερο να κάνει ό,τι ήθελε στα γένια του, εφόσον κέρδιζε τη EuroLeague με τον Ολυμπιακό.
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