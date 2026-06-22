Νίκος Μουτσινάς: Συνάντησε μετά από χρόνια την Μαρία Ηλιάκη – «Χάρηκες που με είδες;»

Μια ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσαν για τους διαδικτυακούς τους φίλους ο Νίκος Μουτσινάς και η Μαρία Ηλιάκη, οι οποίοι συναντήθηκαν εκτός τηλεοπτικών πλατό και μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την κοινή τους έξοδο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο δημοφιλείς παρουσιαστές, που στο παρελθόν αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα της ελληνικής τηλεόρασης μέσα από τη συχνότητα του Alpha και την καθημερινή εκπομπή «Δέστε τους», απέδειξαν για ακόμα μία φορά τη μοναδική χημεία που τους συνδέει.

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Στο insta story που δημοσίευσαν, η Μαρία Ηλιάκη εμφανίζεται να προσφέρεται να μεταφέρει τον συνάδελφό της στον προορισμό του, με τον Νίκο Μουτσινά να αρνείται με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, σχολιάζοντας την καλή της διάθεση, πριν εκείνη τον αποχαιρετήσει ρωτώντας τον αν χάρηκε για τη συνάντησή τους.