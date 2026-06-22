Tραγικός επίλογος στην αναζήτηση του 47χρονου στου Ζωγράφου – Εντοπίστηκε νεκρός στο Γουδή

Με τον πλέον δραματικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 47χρονου Νικόλα Λεβέντη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 14 Ιουνίου 2026 από την περιοχή του Ζωγράφου.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην ευρύτερη περιοχή του Γουδή.

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Για την εξαφάνιση του 47χρονου είχε κινητοποιηθεί άμεσα ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», εκδίδοντας σχετική κοινωνική alert (Missing Alert) με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και της φωτογραφίας του.

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού έγινε έπειτα από κατεπείγον αίτημα των συγγενών του, καθώς υπήρχαν βάσιμες και σοβαρές ανησυχίες ότι η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.

Σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες

Μετά τον εντοπισμό της σορού, οι αρμόδιες αστυνομικές προανακριτικές αρχές έχουν αναλάβει το έργο της πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 47χρονου.

Από την πλευρά του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη διάθεσή του να σταθεί στο πλευρό τους για την παροχή οποιασδήποτε ψυχολογικής ή άλλης υποστήριξης κριθεί αναγκαία.