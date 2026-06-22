Παρουσίαση Ομπράντοβιτς: Το… σαρδάμ του μεταφραστή που προκάλεσε αμηχανία και γέλιο (βίντεο)

Ένα από τα πιο ηχηρά γεγονότα της εβδομάδας αποτέλεσε η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό με τον Σέρβο να παρουσιάζεται επίσημα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο T Center.

Η εκδήλωση κύλησε σε έντονα συναισθηματικό και πανηγυρικό κλίμα, με τον Σέρβο τεχνικό να αποσπά θερμό χειροκρότημα και να κερδίζει τις εντυπώσεις όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά και με ορισμένες ατάκες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, μία στιγμή που συζητήθηκε αρκετά δεν είχε σχέση με τον ίδιο τον προπονητή, αλλά με ένα απρόοπτο περιστατικό στη μετάφραση της εκδήλωσης. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, ο μεταφραστής μπέρδεψε τις ομάδες και αντί να αναφέρει ότι «ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα», είπε λανθασμένα πως «ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα».

Η γκάφα προκάλεσε άμεση αμηχανία, με τον ίδιο να ζητά δημόσια συγγνώμη, ενώ αρκετοί από τους παρευρισκόμενους δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν το γέλιο τους.