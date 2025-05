«Βόμβα» έριξε με ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας 26/5 ο Κριστιάνο Ρονάλντο βάζοντας τέλος στην πορεία του στην Αλ Νασρ.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ενημέρωσε το κοινό του πως δεν θα συνεχίσει στην ομάδα.

«Αυτό το κεφάλαιο τελείωσε. Η ιστορία; θα συνεχίσει να γράφεται. Ευγνώμων προς όλους» ανέφερε.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3