Εμπρησμός στη Marfin: Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που “ξεκλείδωσαν” τις 3 συλλήψεις – Πού ήταν “κρυμμένα” (βίντεο)

Τρέχουν οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του φονικού εμπρησμού στη Marfin το 2010 στο κέντρο της Αθήνας, 16 χρόνια μετά την τραγωδία.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega, οι Αρχές αξιοποίησαν φωτογραφικά ντοκουμέντα, τα οποία οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Marfin, καθώς και σε άλλες εμπρηστικές ενέργειες.

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Οι φωτογραφίες αυτές, που συλλέχθηκαν μετά από πολύμηνη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, απεικονίζουν συγκεκριμένα άτομα με μαύρα ρούχα, καπέλα και μάσκες να πραγματοποιούν διαδοχικές επιθέσεις και πριν και μετά τον φονικό εμπρησμό της Marfin στην οδό Σταδίου.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι φωτογραφίες από περιστατικά, όπου οι δράστες είχαν αποσπαστεί από το πλήθος, κάνοντας την αναγνώρισή τους ευκολότερη. Επίσης, το 2020 ανακαλύφθηκε άλλο σετ φωτογραφιών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ενός αντιεξουσιαστή.

Οι φωτογραφίες του 2009 απεικονίζουν άτομα με τα ίδια διακριτικά αντικείμενα και χαρακτηριστικά, όπως αστεράκια σε σακίδια, με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση της Marfin, ενισχύοντας τα αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επίθεση με μολότοφ, ήταν οργανωμένη και σε αυτή συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, χωρισμένα σε ομάδες με διακριτούς ρόλους, εκτελεστές και συντονιστές. Οι επτά επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο, ενώ οι άλλοι πέντε κινήθηκαν προς την τράπεζα.

Αξίζει να σημειωθεί πως για να αποφύγουν την ταυτοποίησή τους, τα ονόματά τους έγιναν αριθμοί. Οι δύο 42χρονοι και η 46χρονη είχαν τα νούμερα 8, 10 και 11. Ο ύποπτος νούμερο 8 χαρακτηριζόταν ως «ο ψηλός». Είναι 42 ετών, έχει ύψος 1,91, είναι γόνος εύπορης οικογένειας, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για ναρκωτικά.

Είναι αυτός που είχε ένα σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και σταυρουδάκι και φαίνεται να είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας.

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Ο δεύτερος συλληφθείς είχε το νούμερο 11, είναι κι αυτός 42 ετών, εναερίτης, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται να είναι αυτός που έδινε οδηγίες.

Η 46χρονη που συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα, φέρεται να είχε το νούμερο 10. Τα τελευταία χρόνια ζει εκεί και είχε αποκτήσει δυο παιδιά, ενώ εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick, όπου και συνελήφθη.

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Καθοριστικό ρόλο στο άνοιγμα του φακέλου της Marfin έπαιξε και ένα ανώνυμο e-mail που έφθασε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο αναφέρει οκτώ ονοματεπώνυμα ατόμων, ως δράστες της φονικής επίθεσης με τους τρεις νεκρούς εργαζόμενους.

Εμπρησμός στη Marfin: Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη – Απολογούνται αύριο οι δύο 42χρονοι

Σήμερα το πρωί, οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν στο αεροδρόμιο Gatwick τη 46χρονη Ελληνίδα, η οποία αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα.

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Όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει οικειοθελώς στην Ελλάδα, ώστε να δώσει εξηγήσεις και να παραστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, στο μεταξύ είχε ήδη εκδοθεί σε βάρος της διεθνές ένταλμα σύλληψης. Έτσι, οι βρετανικές Αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή της. Πλέον, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

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Εν τω μεταξύ, αύριο Τρίτη 14/7 θα απολογηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα.

Τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί αφορούν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, καθώς τα υπόλοιπα αδικήματα της αρχικής δικογραφίας εκτιμάται ότι έχουν παραγραφεί λόγω της παρέλευσης του χρόνου.